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В ОРДО готовится провокация для обвинения ВСУ в диверсии - штаб

24.12.2017 21:56
По данным разведки, боевики планируют 25 декабря взрыв на объекте, который может привести к жертвам среди гражданских на оккупированной территории
В ОРДО готовится провокация для обвинения ВСУ в диверсии - штаб
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Боевики готовят на Рождество, 25 декабря, очередную провокацию, в которой могут пострадать мирные люди, чтобы потом обвинить подразделения ВСУ в диверсии на оккупированной территории. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

"По данным разведки штаба АТО, завтра, 25 декабря, в день празднования Рождества по григорианскому календарю, планируется испытания взрывчатых веществ на территории Государственного Макеевского научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности", - говорится в заявлении.

Штаб отмечает, что примерно с 09:00 до 15:00 на этом объекте может произойти мощный взрыв.

"В рабочее время могут пострадать мирные граждане - работники предприятия, которые вынуждены по объективным причинам оставаться на временно оккупированных территориях", - предупреждает штаб.

Отмечается, что систематически пытаясь сорвать новогоднее перемирие, контролируемые РФ боевики намерены обвинить разведывательные подразделения ВСУ в "якобы диверсионной деятельности на временно оккупированных территориях Украины".

22 декабря штаб сообщал, что боевики в Донбассе делают закладки оружия и боеприпасов недалеко от линии разграничения для осуществления провокаций во время новогоднего перемирия.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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