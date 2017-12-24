В ОРДО готовится провокация для обвинения ВСУ в диверсии - штаб

По данным разведки, боевики планируют 25 декабря взрыв на объекте, который может привести к жертвам среди гражданских на оккупированной территории

Боевики готовят на Рождество, 25 декабря, очередную провокацию, в которой могут пострадать мирные люди, чтобы потом обвинить подразделения ВСУ в диверсии на оккупированной территории. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

"По данным разведки штаба АТО, завтра, 25 декабря, в день празднования Рождества по григорианскому календарю, планируется испытания взрывчатых веществ на территории Государственного Макеевского научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности", - говорится в заявлении.



Штаб отмечает, что примерно с 09:00 до 15:00 на этом объекте может произойти мощный взрыв.



"В рабочее время могут пострадать мирные граждане - работники предприятия, которые вынуждены по объективным причинам оставаться на временно оккупированных территориях", - предупреждает штаб.



Отмечается, что систематически пытаясь сорвать новогоднее перемирие, контролируемые РФ боевики намерены обвинить разведывательные подразделения ВСУ в "якобы диверсионной деятельности на временно оккупированных территориях Украины".



22 декабря штаб сообщал, что боевики в Донбассе делают закладки оружия и боеприпасов недалеко от линии разграничения для осуществления провокаций во время новогоднего перемирия.



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