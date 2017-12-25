Биометрический контроль на границе с РФ заработает с 27 декабря

Мобильные комплексы в "городах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами" заработают через два дня

Мобильные комплексы биометрического контроля на границе между Украиной и Россией заработают с 27 декабря. Об этом в своем Facebook сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

Мобильные комплексы заработают в "городах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами", уточнил он.

В сентябре этого года СНБО принял решение о введении с 1 января 2018 года правил пересечения границы для граждан из стран, которые могут представлять угрозу для Украины, по биометрическим паспортам.

21 декабря в аэропорту Киев (Жуляны) Государственная пограничная служба Украины презентовала систему фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства, которые въезжают на территорию страны, что позволит создать биометрическую базу данных всех иностранных граждан.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.