Выборы в 51 ОТГ: в Полтавской области больше всего нарушений

В Нацполицию поступило 73 сообщения о нарушениях, открыто 12 уголовных производств

Полиция не допустила нарушений общественного порядка во время выборов в 51 объединенной территориальной громаде. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"По состоянию на 21:00 в полицию поступило 73 сообщения о нарушениях, открыто 12 уголовных производств", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что по ст.160 Уголовного кодекса (подкуп избирателя, участника референдума) открыто по одному производству в Запорожской, Ивано-Франковской, Николаевской областях, три производства в Черниговской и четыре - в Полтавской областях.

Также в Черкасской и Полтавской областях полицейские начали по одному уголовному производству по ст. 158 (фальсификация избирательных документов).

Продолжается дополнительная проверка по 57 сообщениями.

24 декабря прошли выборы в 51 ОТГ. Партия Блок Петра Порошенко побеждает на выборах в объединенных территориальных громадах в 17 областях.

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