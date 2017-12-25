Обмен украинских заложников состоится 27 декабря - Геращенко

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы назвала дату освобождения заложников в оккупированном Донбассе

27 декабря состоится освобождение украинских заложников. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирине Геращенко у себя в Facebook.

"Как и говорила украинская сторона - к новогодним и рождественским праздникам. Мы стремились сделать это раньше, до 24 декабря, но счастливы, что есть подтверждение даты до нового года. Мы - полностью готовы. Дай Бог, чтобы не сорвалось и чтобы все стороны выполнили все предыдущие договоренности", - отметила Геращенко.

По ее словам, 27 декабря состоится освобождение 74 украинцев.. "Мы в рамках освобождения передадим 306 тех, где это позволяет украинское законодательство. Только что имела разговор с президентом Петром Порошенко. Он отмечает, что украинская сторона готова к освобождению и все сделала, чтобы разблокировать процесс", - добавила она.

Ранее сообщалось, что обмен украинских заложников может состояться 27 декабря 2017 года.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Читайте также: Кучма об обмене заложников: Дата определена, списки согласованы

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.