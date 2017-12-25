Из Европы уже продают Украине летальное оружие - Спецтехноэкспорт

Глава госпредприятия сообщил, что пять стран Европы уже поставляют в Украину летальное оружие, а из США уже поступали гранатометы

Пять европейских стран уже поставляют в Украину оружие, в том числе летальное. Об этом сообщил дректор государственного предприятия Спецтехноэкспорт Павел Барбул, передает Донбасс. Реалии.

В основном, ВСУ закупают аналоги советских боеприпасов, производят которые в странах бывшего соцлагеря, уточнил он. Из стран Европы в Украину поступают ВОГ-17 и ВОГ-25, боеприпасы для гранатометов, некоторые артиллерийские припасы (100 мм и 152 мм).

Называть, какие именно страны продают Украине оружие, в каких объемах и по каким ценам Барбул отказался.

В то же время, он подчеркнул, что на внешних рынках сохраняются значительные ограничения по продаже Украине летального оружия.

"Ситуация поставок летального оружия в воюющую страну - это ограничение для всех. У нас бывают ситуации, когда некоторые компании не могут получить лицензии на поставки боеприпасов уже в течение двух лет", - сказал он.

Кроме того, глава госпредприятия сообщил, что в Украину в этом году уже поставляли летальное оружие из США - партии гранатометов PSRL-1 (модернизированные советские РПГ-7).

23 декабря стало известно, что в Белом доме окончательно определились с вопросом поставок в Украину оружия, в том числе - летального.

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