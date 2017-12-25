Байден: Я говорил Януковичу, что все кончено

Бывший вице-президент США в своих мемуарах рассказал о переговорах я беглым экс-диктатором в феврале 2014 года

В феврале 2014 года бывший вице-президент США Джо Байден во время телефонного разговора сказал беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу, что его покровители из Кремля уже не помогут, ему следует отзывать своих боевиков. На следующий день Янукович бежал из Украины. Об этом Байден написал в своих мемуарах.

Бывший вице-президент позвонил Януковичу в очередной раз в то время, когда снайперы уже начали убивать людей на Майдане. "Я несколько месяцев обращал его внимание на то, что он должен проявлять сдержанность в отношениях со своими гражданами, но в ту ночь, спустя три месяца после начала протестов, я сказал ему, что все кончено. Пришло время отзывать своих боевиков, и он ушел, - пишет Байден.

Джо Байден, "Обещай мне, отец. Год надежды, трудностей и цели" (обложка электронной книги в Google)

Американский политик заявил тогда, что "Янукович потерял доверие украинского народа и что история жестоко накажет его, если он будет продолжать убивать людей".

"Униженный Янукович бежал из Украины на следующий день - благодаря мужеству и решимости протестующих, - и контроль над правительством временно оказался в руках молодого патриота по имени Арсений Яценюк", - пишет Байден.

Экс-премьер-министру Украины и нынешнему президенту Петру Порошенко посвящана немалая часть мемуаров Байдена.

В феврале этого года СМИ стало известно о планах бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон выпустить книгу - сборник эссе на тему прошедшей избирательной кампании.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.