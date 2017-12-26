Музычук будет бойкотировать ЧМ по шахматам в Саудовской Аравии

Украинка может потерять два свои титула из-за отказа ехать в страну, в которой, по ее убеждениям, нарушают права женщин

Украинская шахматистка Анна Музычук подтвердила свое решение не ехать на чемпионат мира по быстрым шахматам, который пройдет в Саудовской Аравии с 26 по 30 декабря, из-за нарушения прав женщин в этой стране. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.



"Через несколько дней я потеряю оба своих чемпионских титула - один за другим. Просто потому, что решила не ехать в Саудовскую Аравию. Не играть по чьим-то правилам, не носить абайю, не ходить с сопровождением на улицу и вообще не чувствовать себя вторичным существом", - заявила она.



Она подчеркнула, что "чувствует себя очень плохо" в связи с предстоящей потерей титулов, завоевав которые в прошлом году, "была самым счастливым человеком".



"Я готова бороться за свои принципы и пропустить мероприятие, которое могло бы принести больше денег, чем десяток турниров вместе взятых", - добавила Музычук.



Она также сообщила, что ее сестра Мария Музычук, которая является гроссмейстером, двукратной чемпионкой Украины, чемпионкой мира среди женщин 2015 года и лучшей шахматисткой того же года, разделяет ее мнение.



Стоит напомнить, что Анна Музычук является действующей чемпионкой мира в двух дисциплинах быстрых шахмат (блиц и рапид).

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