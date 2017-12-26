Саакашвили пришел в СБУ, но не для допроса

Адвокат политика утверждает, что в одной повестке указаны два следственные действия, а это является нарушением

Экс-президент Грузии, лидер украинской оппозиционной партии Рух нових сил Михаил Саакашвили заявил, что не будет участвовать в допросе СБУ. Адвокат политика Руслан Чернолуцкий объяснил это тем, что якобы повестку экс-губернатору Одесской области предоставили с нарушением.

Под зданием СБУ 26 декабря адвокат уточнил, что нарушение в том, что в одной повестке указаны два следственные действия - допрос и получения образцов для экспертизы.

"Эти два следственные действия не имеют права вместе проходить, об этом говорит и КПК... Просим перенести эти следственные действия, разъединить их в отдельные следственные действия, и на каждом следственном действии направить на Саакашвили повестки", - сказал Чернолуцкий.

8 декабря 2017-го Саакашвили был задержан. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 256 УК - содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности. В ГПУ утверждают, что протестные акции Саакашвили в Украине спонсировал беглый олигарх Сергей Курченко из окружения Виктора Януковича с целью захвата власти.

11 декабря Печерский райсуд Киева отказался отправлять Саакашвили под круглосуточный домашний арест, как того требовала сторона обвинения. Прокуратура обжаловала это решение в апелляционной инстанции.

22 декабря сотрудник Службы безопасности вручил экс-губернатору повестку на допрос прямо в зале заседаний Апелляционного суда Киева, где рассматривают жалобу ГПУ на неизбрание меры пресечения политику.

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