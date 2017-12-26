НАКО по реформам в Укроборонпроме: Нет политической воли Банковой

Власти не создали независимый набсовет, "чтобы ГК делал то, что должен: обеспечивал ВСУ техникой и разумно тратил средства украинцев", заявили в НАКО

Независимый антикоррупционный комитет по вопросам обороны, сформированный британским филиалом Transparency International Defence & Security и украинским отделением этой правозащитной организации, расторгнул сотрудничество с Укороборонпромом якобы из-за отсутствия сдвигов в реформировании этой государственной структуры.

В сообщении пресс-службы НАКО речь идет о том, что правительство и Администрация президента "не смогли создать независимый наблюдательный совет" для госконцерна.

"Мы надеялись, что сможем помочь снижению высоких коррупционных рисков, существующих в Укроборонпроме, и обеспечить создание... набсовета, чтобы компания могла делать то, что должна делать: обеспечивать армию необходимым оборудованием и разумно тратить средства налогоплательщиков. К сожалению, мы не видим настоящей политической воли со стороны Администрации президента", - заявил сопредседатель НАКО Олег Рыбачук.

По приглашению Укроборонпрома НАКО проводил мониторинг закупки консалтинговых услуг для внедрения управленческой реформы в ГК. При отсутствии независимого набсовета закупки таких услуг противоречат требованиям законодательства, считают аналитики проекта, который объединяет украинских общественных деятелей, журналистов и международных экспертов по противодействию коррупции в сфере безопасности и обороны.

Инициатива НАКО действует при поддержке МИД Нидерландов.

Читайте также: Спецтехноэкспорт поставлял Индии запчасти через "прокладки" - СМИ

Отчет Национального антикоррупционного бюро в декабре 2017 года указывает, что в Укроборонпроме якобы осуществлялись манипуляции с контрактом на $39 млн на поставку запчастей для самолетов Ан-32 Минобороны Ирака.

Ранее программа Наші гроші з Денисом Бігусом заявила, что Укроборонпром перечисляет бюджетные средства на фиктивные фирмы .

Читайте также: СМИ нашли нестыковки в зарубежных контрактах Укроборонпрома

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.