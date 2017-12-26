Личности убийц Шеремета не установлены - Князев

Глава Нацполиции прокомментировал ход расследования убийства журналиста Павла Шеремета

Личности подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета до сих пор не установлены. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, отвечая на вопрос о ходе расследования дела.

"К сожалению, лица, которые совершили убийство гражданина Шеремета, не установлены", - сказал он.

Говоря о том, почему в этом деле засекречены решения судов, Князев отметил, что информация для публичного доступа закрыта не только по делу Шеремета, и делается это с целью избежать инсинуаций.

"Почему мы засекретили именно в этом правонарушении решения судов - хочу сообщить, что не только в этом, а и во многих правонарушениях, по которым идет расследование и которые требуют большого количества обращений к суду первой инстанции, чтобы не попадаться под инсинуации. И чтобы правонарушители, в первую очередь, не понимали путей, которыми идут следственные подразделения, мы принимаем такие решения", - отметил он.

На уточняющий вопрос о подозреваемых в деле Шеремета, Князев подчеркнул: "Личности не установлены. Точка".

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20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя Украинской правды Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

10 мая 2017 года сообщалось, что журналисты из проекта Слідство.Інфо вместе с коллегами из международной сети OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) опубликовали документальный фильм об убийстве Шеремета.

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