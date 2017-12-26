Сыну Авакова вернули загранпаспорт и сняли браслет слежения

Фигуранта уголовного производства о "рюкзаках Авакова" обязали являться к следователю или в суд по первому вызову

Соломенский районный суд Киева отказался поддержать ходатайство прокуратуры об обязательстве Александра Авакова носить электронный браслет. Об этом сообщил LIGA.net источник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

"Суд 22 декабря не удовлетворил полностью ходатайство прокуратуры", - заявил сотрудник САП Ярослав Гордиевич.

Также сын главы МВД получил назад загранпаспорт, но при этом должен являться к следователю или в суд по первому вызову.

31 октября 2017 года Александр Аваков был задержан сотрудниками НАБУ по делу о возможной растрате средств при закупке рюкзаков для МВД (так называемое дело о рюкзаках Авакова). Также были задержаны экс-замглавы МВД Сергей Чеботарь и Владимир Литвин, которого ранее связывали с производителем скандальных рюкзаков.

1 ноября Соломенский суд Киева постановил отпустить Авакова под личное обязательство без залога.

Читайте также: Тема дня. За что задержан сын Авакова и чем это грозит

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.