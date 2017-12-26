Князев рассказал о результатах "самоочищения" полиции
В 2017 году осуждены 53 полицейских, 20% из которых - руководители. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.
Он назвал это "самоочищением".
"Могу констатировать, что 337 полицейским сообщено о подозрении в текущем году, из которых 53 осуждены, 20% из которых - это руководители", - сказал он.
На уточняющий вопрос, в чем подозревают полицейских, Князев сказал: "Представители полиции подозреваются в совершении правонарушений... Это и взятки, и превышение служебных полномочий, и общеуголовные преступления, которые они совершали".
"Мы не стыдимся того, что самоочищаемся. Это естественно. Во всех полицейских сообществах есть проблемы, потому что мы неотделимы от общества вообще", - добавил глава Нацполиции.
13 декабря следователь одного из райотделов полиции Киевской области был задержан по подозрению во взяточничестве на сумму 123 тысячи грн.
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