Князев рассказал о результатах "самоочищения" полиции

Сообщено о подозрении 337 полицейским

В 2017 году осуждены 53 полицейских, 20% из которых - руководители. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

Он назвал это "самоочищением".

"Могу констатировать, что 337 полицейским сообщено о подозрении в текущем году, из которых 53 осуждены, 20% из которых - это руководители", - сказал он.

На уточняющий вопрос, в чем подозревают полицейских, Князев сказал: "Представители полиции подозреваются в совершении правонарушений... Это и взятки, и превышение служебных полномочий, и общеуголовные преступления, которые они совершали".

"Мы не стыдимся того, что самоочищаемся. Это естественно. Во всех полицейских сообществах есть проблемы, потому что мы неотделимы от общества вообще", - добавил глава Нацполиции.

13 декабря следователь одного из райотделов полиции Киевской области был задержан по подозрению во взяточничестве на сумму 123 тысячи грн.

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