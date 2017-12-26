Суд арестовал миллион долларов экс-замглавы АП времен Януковича

Более 1 млн долларов США обнаружены в ходе проведения санкционированного обыска индивидуального банковского сейфа бывшего чиновника

Печерский суд наложил арест на средства бывшего заместителя главы Администрации президента времен президентства Виктора Януковича. Речь идет о сумме более $1 млн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он напомнил, что полиция осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах бывшим заместителем главы АП (ч. 3 ст. 212 УК).

"06.07.2017 в рамках производства, в ходе проведения санкционированного обыска индивидуального банковского сейфа указанного лица, следователями обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме более 1 млн долларов США". - написал Лысенко.

По его словам, эти средства "предположительно получены из неофициальных источников, и с них не были уплачены налоги в государственный бюджет".

Лысенко также напомнил, что в декабре 2017 года следственный судья отказал владельцу в возвращении изъятых денежных средств.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что во время обысков в банковских ячейках Юрия Чмыря нашли $1 млн 180 тыс вместо задекларированных им $572 тыс.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.