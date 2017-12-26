Суд арестовал миллион долларов экс-замглавы АП времен Януковича
Печерский суд наложил арест на средства бывшего заместителя главы Администрации президента времен президентства Виктора Януковича. Речь идет о сумме более $1 млн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.
Он напомнил, что полиция осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах бывшим заместителем главы АП (ч. 3 ст. 212 УК).
"06.07.2017 в рамках производства, в ходе проведения санкционированного обыска индивидуального банковского сейфа указанного лица, следователями обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме более 1 млн долларов США". - написал Лысенко.
По его словам, эти средства "предположительно получены из неофициальных источников, и с них не были уплачены налоги в государственный бюджет".
Лысенко также напомнил, что в декабре 2017 года следственный судья отказал владельцу в возвращении изъятых денежных средств.
Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что во время обысков в банковских ячейках Юрия Чмыря нашли $1 млн 180 тыс вместо задекларированных им $572 тыс.
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