В ГПУ анонсировали новую спецконфискацию у Януковича
27.12.2017 00:07
Луценко анонсировал на начало следующего года спецконфискацию 5 млрд гривень у беглого экс-президента и его окружения
Юрий Луценко
На 2018 год запланинрована еще одна спецконфискация денег у беглого экс-президента Виктора Януковича и его окружения. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в интервью украинским телеканалам.
ГПУ планирует вернуть в бюджет Украины еще 5 млрд гривень.
Кроме того, генпрокурор отметил, что из 22 млрд гривень, конфискованных ранее, освоены на сегодняшний день только 5 млрд и это - "халатность чиновников, которые берутся за деньги и не могут их освоить".
Ранее Луценко также сообщил, что за 2017 год ГПУ задержала на горячем 9,5 тыс подозреваемых в коррупции.
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