Россия о миротворцах на границе в Донбассе: Не может быть и речи

В МИД РФ пугают жителей временно захваченных районов Донбасса фейком, что власти Украины "сравнивают их с тараканами, которых надо травить химикатами"

Путинская Россия "никогда не допустит", чтобы Украина взяла под контроль участок государственной границы в несколько сотен километров на востоке между РФ и временно оккупированными территориями Донбасса. Об этом заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин, обсуждая с прокремлевским изданием Коммерсант возможный ввод миротворцев ООН в Донбасс.

Чиновник ведомства уточнил, что такая миссия возможна уже в 2018 году, но при этом добавил традиционное кремлевское условие, что Киев якобы "должен договариваться с народом Донбасса", а также что "это движение не должно происходить за счет политических интересов Донецка и Луганска".

"Из предложенной нами (РФ, - ред.) резолюции видно, что главной задачей миротворцев должно стать обеспечение безопасности наблюдателей ОБСЕ. Мы видим искусственные попытки изменить эту концепцию в сторону внедрения некоей внешней администрации на юго-востоке (Украины, - ред.) с перекрытием границы между Донбассом и Россией", - озвучил мысль Карасин.

По его словам, "об этом не может быть и речи".

"Россия никогда этого не допустит. Мы выступаем за то, чтобы миротворцы ООН охраняли наблюдателей ОБСЕ, в этом собственно суть нашего предложения", - заявил он.

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Российский пропагандист уверен, что в том случае, если ВСУ зайдут в ОРДЛО, "начнется резня", как о том говорил недавно президент страны-агрессора РФ Владимир Путин. При этом Карасин заявил, что готов "показать цитатник" украинских чиновников - от главы МВД Арсена Авакова и замглавы МинАТО Георгия Туки до представителей Минобороны, которые якобы об этом прямо говорили. Никаких цитат российский чиновник так и не привел, однако озвучил несколько образцов лжи Кремля.

"Они относятся к населению Донбасса как к людям второго сорта, которые вообще не заслуживают называться украинцами, сравнивают с тараканами, которых надо травить химикатами... Мы на такой риск пойти не можем, мы не станем рисковать тысячами жизней наших украинских соседей", - подытожил Карасин.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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