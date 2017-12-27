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Кабмин уволил заместительницу Авакова

27.12.2017 14:41
Анастасия Деева написала заявление на увольнение по собственному желанию
Кабмин уволил заместительницу Авакова
Анастасия Деева

Кабинет министров уволил по собственному желанию заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву. Решение принято сегодня на заседании Кабмина, сообщает Укринформ.

Премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания сказал, что есть два заявления от заместителей министров на увольнение по собственному желанию.

Вице-премьер-министр Павел Розенко после заседания Кабмина сказал журналистам, что речь идет о Деевой. Имя второго замминистра пока неизвестно.

12 ноября 2016 года Анастасия Деева была назначена заместителем министра внутренних дел. Назначение вызвало широкий резонанс в социальных сетях в связи с возрастом и найденными фото Деевой.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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