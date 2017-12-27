Кабмин уволил заместительницу Авакова
Кабинет министров уволил по собственному желанию заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву. Решение принято сегодня на заседании Кабмина, сообщает Укринформ.
Премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания сказал, что есть два заявления от заместителей министров на увольнение по собственному желанию.
Вице-премьер-министр Павел Розенко после заседания Кабмина сказал журналистам, что речь идет о Деевой. Имя второго замминистра пока неизвестно.
12 ноября 2016 года Анастасия Деева была назначена заместителем министра внутренних дел. Назначение вызвало широкий резонанс в социальных сетях в связи с возрастом и найденными фото Деевой.
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