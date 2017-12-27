Суд отправил замглавы Запорожского облсовета под домашний арест

Замглавы Запорожского облсовета, лидера областной ячейки партии Самопомощь Владислава Марченко и его брата подозревают в коррупции

Червонозаводский райсуд Харькова избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета для двух подозреваемых в завладении 87 млн грн бюджетных средств - заместителя главы Запорожского облсовета и его брата. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для третьего фигуранта этого производства - директора одного из коммунальных предприятий Мелитополя. Прокуратура настаивает на домашнем аресте.

"Во избежание политических спекуляций со стороны одной из парламентских фракций о якобы политических преследованиях в Запорожской области, следователями Харьковской прокуратуры было принято решение об обнародовании части аудио- и фотоматериалов о причастности подозреваемых к хищениям бюджетных средств", - сказано в сообщении.

21 декабря, генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранители провели 30 обысков в Запорожье в рамках производства по подозрению замглавы Запорожского облсовета - лидера областной ячейки партии Самопомощь Владислава Марченко в коррупции.

В Самопомощи задержание глав областной и городской организаций политсилы назвали "политическими репрессиями".

Фигуранты дела повлияли на результаты проведения госзакупок коммунальных предприятий Запорожья на сумму более 130 млн грн, заявили в СБУ.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители установили, что замглавы облсовета совместно с вице-мэром Запорожья разработали механизм присвоения денег при проведении публичных закупок коммунальными предприятиями региона.

Как утверждают в СБУ, подозреваемые искусственно формировали условия тендерных торгов для победы подконтрольных бизнес-структур.

"В течение 2017 года фигуранты дела повлияли на результаты проведения госзакупок коммунальных предприятий Запорожья на сумму более 130 млн грн. Затем деньги отмывались через конвертационный центр, переводились на счета фиктивных фирм и присваивались организаторами схемы", - говорится в сообщении спецслужбы.

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