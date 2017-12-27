Дело против нардепа Довгого закрыли - СМИ

НАБУ и САП не смогли доказать вину народного депутата Олеся Довгого

Уголовное производство против народного депутата Олеся Довгого закрыли, так как НАБУ и САП исчерпали возможности доказательной базы, чтобы установить вину нардепа. Об этом сообщает издание LB.ua со ссылкой на постановление Специальной антикоррупионной прокуратуры.

"В связи с десятилетней давностью событий, которые являются предметом исследования в уголовном производстве, а также уничтожение электронной системы информационного обеспечения Киевсовета, учитывая показания большинства свидетелей в уголовном производстве и в виду отсутствия других процессуальных источников доказательств, исчерпаны возможности получить достаточные доказательства для доказывания вины Довгого О.С. в суде", - говорится в постановлении.

САП закрыла дело, в котором подозреваемым является Довгий, якобы из-за того, что нет возможности собрать убедительные доказательства его вины.

В НАБУ не смогли LIGA.net ни отрицать, ни подтвердить информацию. В САП не отвечают на звонки.



Фото: документ, который оказался в распоряжении LB.ua

11 июля 2017 года Верховная Рада дала согласие на привлечение Довгого к уголовной ответственности.

По информации следствия, будучи секретарем Киевсовета, Довгий с нарушением регламента выделил земельный участок около 100 га фиктивному кооперативу. Участок был выделен в заповеднике Жуков остров. Ущерб, по оценке прокуратуры, составил более 80 млн грн.

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