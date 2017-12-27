Депутат анонсировал встречу с судьей Линником

Ранее судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линник дал условный срок Юрию Крысину - подозреваемому в убийстве журналиста Вячеслава Веремия

Судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линник, который дал условный срок подозреваемому в убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрию Крысину, инициировал встречу с недовольными этим приговором представителями общественности. Об этом в своем Facebook написал депутат Игорь Луценко.

"Приглашаю завтра всех на встречу с судьей Линником, о которой я с ним договорился. Завтра, на 8:00, Шевченковский суд на Дегтяревской, 31. Встреча по инициативе судьи, формат законный!" - написал Луценко.

Напомним, 22 декабря Шевченковский райсуд Киева признал Юрия Крысина виновным в нападении на журналиста газеты Вести Вячеслава Веремия во время событий Майдана и приговорил его к четырем годам тюрьмы с испытательным сроком два года.

Вчера, 26 декабря, Шевченковский райсуд при участии судьи Линника изменил меру пресечения двум обвиняемым в покушении на убийства активистов Майдана с содержания под стражей на домашний арест.

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