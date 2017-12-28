Почему отпустили Крысина в деле об убийстве: объяснение судьи

Руководитель "титушек" во время Майдана обвинялся в хулиганстве и нанесении легких телесных повреждений, а статьи об убийстве в производстве не было

Судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линнык считает вполне обоснованным приговор Юрию Крысину, которому дали условный срок и отпустили в зале суда по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия. Он утверждает, что действовал в пределах предъявленного обвинения и не мог за них выходить, сообщил ресурс Hromadske.

Такое объяснение Линнык озвучил сегодня, 28 декабря, на встрече с неравнодушными гражданами, которые намерены добиваться пересмотра дела.

"О том, что Крысин собирал людей, в обвинении не указано. Я не могу выйти за пределы предъявленного обвинения. Это он (Крысин, - ред.) в своих показаниях говорил, что организовывал и собирал людей. Но в обвинении этого нет. Также нет и статьи об умышленном убийстве или покушении на умышленное убийство. В обвинении было только о хулиганстве и легких телесных", - сказал судья.

С учетом перечисленного выше Линнык считает условный срок фигуранту резонансного дела адекватным предъявленным обвинениям.

"Да, по моему мнению, это решение абсолютно справедливое", - резюмировал он.

Тема дня: Крысиное правосудие в деле убитого журналиста Веремия

22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева признал руководителя "титушек" во время Майдана Юрия Крысина виновным в хулиганстве и нанесении легких телесных повреждений журналисту газеты "Вести" Вячеславу Веремию во время событий Майдана, приговорив его к четырем годам тюрьмы условно. Крысина, одного из фигурантов убийства Веремия, освободили в зале суда с учетом "смягчающих обстоятельств" - наличия у него двух малолетних детей и якобы раскаяния.

Генпрокуратура намерена обжаловать решение суда, так как считает его несправедливым. Крысин обвинялся в совершении хулиганства при отягчающих обстоятельствах (ч. 4 ст. 296 УК).

26 декабря при участии судьи Линныка была изменена мера пресечения еще двум обвиняемым в покушении на убийства активистов Майдана с содержания под стражей на домашний арест.

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