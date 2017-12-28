Порошенко подписал законы о медреформе и сельской медицине

Документы были подписаны президентом во время рабочей поездки в Одесскую область

Президент Петр Порошенко подписал закон о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств №6327, который дает старт медицинской реформе. Документ был подписан главой государства сегодня, 28 декабря, во время рабочей поездки в Одесскую область.

"Подписанием этого закона я даю старт медицинской реформе. Теперь мяч на поле министерства (здравоохранения), под пристальным вниманием правительства. И я твердо убежден, что 2018 год станет удачным годом для имплементации медицинской реформы", - заявил Порошенко.

Президент отметил, что решение о подписании медреформы для него "непростое". "Тем не менее, я принял решение его подписать", - добавил он.

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Также Порошенко подписал закон о повышении доступности и качества медобслуживания в сельской местности №7117.

19 октября 2017 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №6327, необходимый для запуска медицинской реформы.

14 ноября 2017-го парламент принял закон №7117, которым разрешил использовать телемедицину в селах.

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