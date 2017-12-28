Судью рекомендовали в Верховный суд вопреки выводу общественников

Общественный совет добропорядочности еще в мае 2017 года пришел к выводу о несоответствии Валентины Симоненко критериям добропорядочности

Высший совет правосудия на заседании в четверг, 28 декабря, рекомендовал президенту назначить судьей нового Верховного суда главу Совета судей Валентину Симоненко, несмотря на отрицательное заключение Общественного совета добропорядочности по этой кандидатуре. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

"ВСП постановил внести представление президенту о назначении Симоненко Валентины Николаевны на должность судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Совет правосудия вернулся к рассмотрению рекомендации Высшей квалификационной комиссии судей о назначении Симоненко после завершения дисциплинарных производств против кандидата.

В то же время докладчик - член Совета Алексей Маловацкий сообщил, что к ВСП обратился Общественный совет добропорядочности (ОСД), который попросил отложить рассмотрение этого вопроса до завершения полной проверки декларации Симоненко.

Присутствовавшая на заседании член ОСД Наталья Соколенко напомнила, что общественники пришли к выводу о несоответствии кандидата критериям добропорядочности и профессиональной этики.

"Соколенко аргументировала позицию ОСД тем, что проверка НАПК электронных деклараций кандидатов на должности судей не была проведена должным образом, поскольку порядок проверки деклараций появился спустя месяц после проведения проверок деклараций кандидатов в Верховный суд", - говорится в сообщении.

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Также член ОСД отметила, что родная сестра кандидата проживает на оккупированной территории, что "создает угрозу возможного давления на Симоненко в случае ее назначения судьей Верховного суда".

В мае 2017 года Общественный совет добропорядочности утвердил заключение о несоответствии Симоненко критериям добропорядочности и профессиональной этики. Как отметили в ОСД, основные причины отрицательного заключения - "связь кандидата с оккупированными территориями, деятельность на посту главы Совета судей, ложные данные в декларациях, принятие сомнительных решений".

15 декабря 2017 года начал работу новый Верховный суд. В этот же день вступил в силу закон №2147-VIII о внесении изменений в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты, который запустил судебную реформу.

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