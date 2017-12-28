САП: Досудебное расследование по Довгому вела прокуратура Киева

В ведомстве подчеркнули, что досудебное расследование по делу Довгого больше года осуществляла прокуратура Киева

В САП назвали "преждевременным и чрезмерно эмоциональным" пост генпрокурора Юрия Луценко в Facebook о недопустимости закрытия уголовного производства против депутата Олеся Довгого. Об этом говорится в комментарии САП.

"Недавно опубликованный пост достопочтенного генерального прокурора о неприемлемости закрытия уголовного производства в отношении Олеся Довгого является преждевременным и чрезмерно эмоциональным", - сказано в сообщении.

В САП отмечают, что такому выводу должно предшествовать детальное исследование собранных доказательств, оснований для закрытия, анализ всех материалов уголовного производства.

В ведомстве подчеркнули, что досудебное расследование по делу Довгого больше года осуществляла прокуратура Киева. В июне 2017 года расследование поручено общей группе детективов НАБУ и следователей столичной прокуратуры. В САП считают, что именно из-за "недостатков досудебного расследования" подозрение не было объявлено Довгому сразу после снятия с него депутатской неприкосновенности.

Факт отсутствия доказательств для объявления подозрения и завершения расследования по Довгому подтвержден также позицией самой Генеральной прокуратуры, заявляют в САП.

"Так, в адрес САП поступила докладная записка заместителя генерального прокурора Стрижевской А.А. от 22.11.2017, согласованная генеральным прокурором, о том, что в тексте подозрения Довгому О.С.: "... отсутствуют данные о том, что Довгий О.С. является должностным лицом в понимании примечания к ст. 364 УК, а следовательно не является субъектом указанного преступления; отсутствуют сведения, подтверждающие факт злоупотребления властью, указывающие на общность умысла и раскрывающие все элементы состава уголовного преступления в его действиях; не подтверждено в чем именно заключались злоупотребления Довгого О.С., что именно он должен был делать и чего не имел права делать; не установлено, в чьих интересах он действовал…", - говорится в комментарии САП.

В САП отметили при этом, что приняли решение "о закрытии лишь в отношении лица подозреваемого, а не уголовного производства в целом, что позволяет привлечь к ответственности всех виновных лиц при наличии доказательств и законных оснований".

Кроме того, В САП считают неприемлемым высказывание Луценко по уголовному преследованию лица в социальных сетях, а не в формате принятия процессуального решения в производстве.

Сегодня в Facebook Луценко написал, что считает решение САП о закрытии дела против Довгого "неприемлемым". "Удивление и возмущение" вызвало у генпрокурора обоснование этого решения. Он также сообщил, что прокуратура Киева открыла новое производство против Довгого по факту отчуждения более тысячи гектаров земли на Жуковом острове.

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