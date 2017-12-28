Довгий обвинил Луценко в давлении на подчиненных

Сегодня в Facebook Луценко написал, что считает решение САП о закрытии дела против Довгого "неприемлемым"

Депутат Олесь Довгий обвинил генпрокурора Юрия Луценко в злоупотреблениях своими должностными полномочиями и давлении на подчиненных. Об этом Довгий написал на своей странице в Facebook.

"Очень надеялся, что у генерального прокурора хватит мужества и политической культуры, а также ответственности государственного деятеля, чтобы собственные амбиции и ненависть не перекладывать на его властные полномочия", - написал Довгий.

"Считаю, что усилия и полномочия такого политика должны быть направлены на строительство завтрашнего дня, а не на выяснение обид прошлого - со злоупотреблением должностными полномочиями и беспрецедентным давлением на своих подчиненных", - добавил он.

Сегодня в Facebook Луценко написал, что считает решение САП о закрытии дела против Довгого "неприемлемым". "Удивление и возмущение" вызвало у генпрокурора обоснование этого решения. Он утверждает, что "доказательства по делу есть, их слышала вся страна", а также прямо заявляет, что 1438 га земли "незаконно украли".

В САП назвали "преждевременным и чрезмерно эмоциональным" этот пост Луценко.

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