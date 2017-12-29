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В плену еще 108 украинцев, 402 считаются пропавшими - Грицак

29.12.2017 04:19
Глава СБУ выразил надежду, что очередной обмен пленными с боевиками состоится в ближайшее время
В плену еще 108 украинцев, 402 считаются пропавшими - Грицак
Василий Грицак

В плену у контролируемых Россией боевиков находятся еще более ста украинцев. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак в эфире канала ТРК Украина, передает Укринформ.

"Надеюсь, что обмен состоится в ближайшие сроки. По данным СБУ в плену находятся 108 человек", сказал Грицак.

Также он уточнил, что боевики подтверждают только 94 пленных.

По его информации, еще 402 человека считаются пропавшими без вести. Для получения возможной информации о их местонахождении будут проведены беседы с освобожденными из плена после того, как они пройдут реабилитацию.

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27 декабря состоялся самый масштабный обмен украинских заложников в Донбассе. Украина передала боевикам 233 запрашиваемых ими лица и получила взамен 73 освобожденных заложника.

28 декабря президент Петр Порошенко поручил возобновить переговоры с Россией об освобождении украинских заложников.

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