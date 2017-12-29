В плену еще 108 украинцев, 402 считаются пропавшими - Грицак
В плену у контролируемых Россией боевиков находятся еще более ста украинцев. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак в эфире канала ТРК Украина, передает Укринформ.
"Надеюсь, что обмен состоится в ближайшие сроки. По данным СБУ в плену находятся 108 человек", сказал Грицак.
Также он уточнил, что боевики подтверждают только 94 пленных.
По его информации, еще 402 человека считаются пропавшими без вести. Для получения возможной информации о их местонахождении будут проведены беседы с освобожденными из плена после того, как они пройдут реабилитацию.
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27 декабря состоялся самый масштабный обмен украинских заложников в Донбассе. Украина передала боевикам 233 запрашиваемых ими лица и получила взамен 73 освобожденных заложника.
28 декабря президент Петр Порошенко поручил возобновить переговоры с Россией об освобождении украинских заложников.
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