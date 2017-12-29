В Раде есть много наших потенциальных фигурантов - Холодницкий

Антикоррупционный суд нужен не сегодня и не завтра, а еще "на вчера", заявил глава САП

Среди народных депутатов, которые в Верховной Раде должны законодательно обеспечивать функционирование Специализированной антикоррупционной прокуратуры, есть "много потенциальных фигурантов" уголовных дел САП. Об этом у себя в Facebook написал руководитель этого ведомства Назар Холодницкий, изложив свои ожидания на 2018 год.

Глава САП надеется, что в предвыборном году будет "выдержан курс на внеполитическое соблюдение закона". Также Холодницкий ожидает приговоры в более чем 100 направленных в суд производствах, "количество которых в следующем году будет расти".

"Мы нуждаемся приговорах, как в воздухе... Без рассмотрения наших обвинительных актов в разумные сроки мы будем напоминать собаку на цепи - лает и кусает, однако не может защитить своего хозяина, которым является украинский народ", - добавил он.

Холодницкий уверен, что с этой проблемой справится антикоррупционный суд, закон о создании которого все еще не принят. "Этот суд нужен не сегодня, не завтра, а еще вчера", - посетовал он.

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В 2018 году, надеется он, Верховная Рада осуществит законодательное обеспечение деятельности САП, несмотря на то, что "среди народных депутатов есть много потенциальных наших фигурантов".

В антикоррупционной прокуратуре вскоре ждут пополнение: на конкурсе, который закончился вчера, отобраны четыре новых прокурора.

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