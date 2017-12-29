В Раде хотят ввести пожизненный срок за убийство правоохранителя

Законопроект №7451 зарегистрировали народные депутаты от фракции "Блок Петра Порошенко и группы "Відродження"

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона, которым предлагают наказывать за убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа пожизненным заключением. Законопроект под номером 7451 опубликован на сайте Рады.

Его авторами являются народные депутаты Виктор Король, Николай Паламарчук (фракция БПП), Виктор Развадовский (группа "Відродження").

В законопроекте, в частности, прописано, что "убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа или его близких родственников в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей, а также члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего в связи с их деятельностью по охране общественного порядка, совершенные с применением холодного или огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств или применением других технических или транспортных средств, наказываются пожизненным лишением свободы".

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