Судебная реформа: Порошенко подписал указы о ликвидации судов

В рамках второго этапа судебной реформы в Украине ликвидируют районные суды и вместо них создадут окружные

Президент Петр Порошенко в пятницу, 29 декабря, подписал указы о ликвидации и создании местных судов в рамках судебной реформы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко назвал это "вторым этапом судебной реформы" и напомнил, что первый этап завершился формированием нового Верховного суда.

"Сегодня - второй этап, который преследует две абсолютно четкие позиции: мы должны приблизить суды и правосудие к людям. У нас не может быть больше районов без судов и судов без судей", - сказал президент.

Присутствовавший при подписании указов замглавы Администрации президента Алексей Филатов отметил, что документы предусматривают реорганизацию системы правосудия, в частности ликвидацию, создание и реорганизацию определенных судов. Он подчеркнул, что это касается как местных судов, так и судов апелляционной инстанции.

Замглавы АП сообщил, что будут созданы окружные хозяйственные суды, вместо судов в районах также будут созданы окружные суды. "Это будет унифицированный подход ко всем судам первой инстанции", - сказал он.

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По словам Филатова, с целью организационной и финансовой оптимизации также ликвидируются и создаются определенные суды в крупных городах, чтобы обеспечить "лучший доступ к правосудию и более эффективное рассмотрение судебных дел".

Также Порошенко сообщил, что сейчас происходит набор на должности судей людей, которые проходят систему оценивания, заполняют необходимые декларации, проходят антикоррупционную проверку. В связи с этим глава государства призвал адвокатов и ученых-юристов поучаствовать в "абсолютно прозрачном конкурсе".

Кроме того, президент подчеркнул, что будет инициировать законопроекты об обеспечении непрерывности рассмотрения дел в случае перевода судьи в новый суд.

26 декабря 2017 года члены общественных организаций Адвокатская совещательная группа и Семья Героев Небесной сотни заявили, что планы президента по ликвидации райсудов помешают установлению истины в делах Майдана. В администрации главы государства это отрицают.

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