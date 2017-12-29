Дело Веджие Кашка: Асана Чапуха обследовали врачи - адвокат

Адвокат Айдер Азаматов отметил, что Асан Чапух может двигаться сам, но нуждается в помощи

Крымский татарин Асан Чапух, фигурант так называемого дела Веджие Кашки, которая умерла после задержания оккупантами в Крыму, прошел медицинское освидетельствование в больнице имени Семашко в Симферополе 28 декабря. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Айдера Азаматова.

Он также добавил, что заключения врачей ожидают после новогодних праздников. "Ему (Аслану Чапуху, - ред.) немного легче, может двигаться сам, но нуждается в помощи. Его левая нога постоянно немеет, левая рука визуально меньше правой, кровообращение плохое. У него заплетается язык, трудно говорить, дышать ему уже легче, есть проблема с глазом… По моему мнению, он должен находиться не в СИЗО, где практически нет медицинского наблюдения, а в больнице", - сказал адвокат.

При этом сам Чапух отказался от содержания в медсанчасти. "Мотивировал он свой отказ тем, что в медсанчасти за ним некому ухаживать, в СИЗО же есть сокамерники, которые помогают передвигаться, пока он будет в камере. Его родственники передали препараты, благодаря которым его состояние стабильное. Но праздники в Крыму продлятся до 9 января, а препаратов хватит до 5 января", - указал Азаматов.

65-летний Чапух перенес микроинсульт в СИЗО и нуждался в срочной госпитализации. Его адвокат Азаматов требовал перевезти подзащитного в городскую больницу.

23 ноября 2017 года во временно оккупированном Крыму подконтрольные РФ провели обыски, после которых похитили пятерых крымских татар, в том числе Асана Чапуха.

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