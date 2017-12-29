Суд повторно арестовал фигуранта дела 2 мая в Одессе

Евгений Мефедов отправлен под стражу до 18 января 2018 года

Приморский районный суд Одессы снова взял под стражу одного из фигурантов уголовного производства по факту событий 2 мая 2014 года россиянина Евгения Мефедова. Об этом в Facebook сообщил его адвокат Валентин Рыбин.

По его словам, Мефедов отправлен под стражу до 18 января 2018 года.

28 сентября прокуратура подала апелляцию на оправдательный приговор Ильичевского городского суда, которым признаны невиновными 19 фигурантов дела о массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года.

Оправдательный приговор был вынесен 18 сентября. На следующий день двух фигурантов дела, Сергея Долженкова и Евгения Мефедова, снова взяли под стражу.

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