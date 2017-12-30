В Пентагоне рассказали о влиянии оружия США на ситуацию в Украине

Летальное оружие Соединенных Штатов Америки, которое планируют поставлять в Украину, будет иметь вес, если кто-либо начнет вторжение на территорию государства. Об этом министр обороны США Джеймс Мэттис заявил в пятницу в ходе общения с прессой, передает Голос Америки.

"Пока никто не захочет вторгнутся в Украину, надеюсь, что влияние этого оружия не будет значительным. Это оборонительное оружие", - заявил Мэттис.







Также, по его словам, военная роль США в Украине не будет меняться.



"Сейчас там находятся наши военные тренеры, которые помогают подготовить армию Украины в соответствии со стандартами НАТО, и причина этого в том, что мы хотим убедиться, что ВСУ служат интересам народа Украина", - добавил он.



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21 декабря, Администрация президента США Дональда Трампа одобрила первые коммерческие поставки летального оборонительного оружия Украине. Госдеп одобрил коммерческую лицензию, которая разрешает экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и комплектующих на сумму $41,5 млн.



22 декабря председатель Хельсинкской комиссии США и старший член Комитета по вооруженным силам Сената Роджер Викер положительно оценил решение Белого дома о коммерческих поставках Украине стрелкового оружия, назвав это первым шагом в помощи воюющей стране с агрессией РФ, за которым может последовать предоставление противотанкового вооружения.

23 декабря, телеканал ABC News со ссылкой на четыре источника в Госдепартаменте США сообщил, что президент Дональд Трамп скоро объявит об одобрении им плана продажи противотанковых комплексов Украине, включая системы Javelin.