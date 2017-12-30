Изучает девятый том своего дела: Фейгин рассказал о Сущенко
Украинский журналист Роман Сущенко, незаконно удерживаемый за решеткой в России, сейчас знакомится с девятым томом сфабрикованного против него дела. Об этом адвокат украинца Марк Фейгин сообщил в комментарии Укринформу.
"Накануне навещал своего подзащитного. Мы с ним знакомимся с материалами дела. Роман Владимирович сейчас изучает девятый том (из десяти, представленных следствием - ред.)", - сказал защитник.
По словам Фейгина, состояние здоровья Сущенко нормальное. Адвокат отметил, что журналист также следит за новостями, в последнее время особо внимательно - за освобождением заложников в Донбассе 27 декабря 2017 года.
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27 ноября 2017 года суд Москвы продлил содержание под стражей Сущенко до 30 января 2018-го.
Журналиста задержали в конце сентября 2016 года в Москве, куда он приехал по личному делу. В ФСБ заявили, что задержанный - "сотрудник ГУР". Украинская разведка причастность Сущенко к ведомству опровергла.
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