Изучает девятый том своего дела: Фейгин рассказал о Сущенко

Удерживаемый в московском СИЗО Лефортово украинский журналист чувствует себя нормально, сообщил его адвокат

Украинский журналист Роман Сущенко, незаконно удерживаемый за решеткой в России, сейчас знакомится с девятым томом сфабрикованного против него дела. Об этом адвокат украинца Марк Фейгин сообщил в комментарии Укринформу.

"Накануне навещал своего подзащитного. Мы с ним знакомимся с материалами дела. Роман Владимирович сейчас изучает девятый том (из десяти, представленных следствием - ред.)", - сказал защитник.

По словам Фейгина, состояние здоровья Сущенко нормальное. Адвокат отметил, что журналист также следит за новостями, в последнее время особо внимательно - за освобождением заложников в Донбассе 27 декабря 2017 года.

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27 ноября 2017 года суд Москвы продлил содержание под стражей Сущенко до 30 января 2018-го.



Журналиста задержали в конце сентября 2016 года в Москве, куда он приехал по личному делу. В ФСБ заявили, что задержанный - "сотрудник ГУР". Украинская разведка причастность Сущенко к ведомству опровергла.

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