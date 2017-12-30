Порошенко подписал закон о госбюджете-2018

Доходы государственного бюджета в следующем году составят 917,9 млрд грн, расходы - 991,7 млрд грн

Президент Петр Порошенко подписал закон №2246-VIII о госбюджете на 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно закону, доходы госбюджета в следующем году составят 917,9 млрд грн, расходы - 991,7 млрд грн.

Предложенный предельный объем дефицита бюджета - 80,6 млрд грн (2,4% ВВП), предельный объем госдолга - 1999,3 млрд грн (60% ВВП).

Плановые объемы госгарантий определены на уровне 24 млрд грн, прогнозируемые поступления от приватизации - 21,3 млрд грн.

Размер прожиточного минимума вырастет на 9%, минимальной зарплаты - на 16,3%.

Расходы на помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства и детям-инвалидам, временной помощи детям и пособия по уходу за инвалидом I-II групп предусмотрены на уровне 59,9 млрд грн.

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На льготы и субсидии на оплату услуг ЖКХ в 2018-м предусмотрено 71 млрд грн, на образовательную субвенцию - 61,7 млрд грн, медицинскую - 57,4 млрд грн.

Кроме того, в 2018 году будет создан Государственный дорожный фонд с объемом расходов в 32,9 млрд грн. Всего на развитие дорог в Украине планируется направить 47,7 млрд грн.

На функционирование Фонда энергоэффективности госбюджетом предусмотрено 1,6 млрд грн, еще 400 млн грн - на реализацию целевой экономической программы по энергосбережению.

7 декабря 2017 года Верховная Рада приняла закон о госбюджете-2018. Документ вступит в силу 1 января 2018-го.

В МВФ считают, что наибольшие риски бюджета Украины на 2018 год заключаются в быстром росте расходов.

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