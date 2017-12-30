В СБУ подтверждают: за последними кибератаками в Украине стоит РФ

СБУ установила, что хакерское сервисное оборудование имело российские IP-адреса. Спецслужбы РФ использовали для кибератак два вида вируса PSCrypt

Служба безопасности Украины сообщает, что за последними кибератаками на правительственные и инфраструктурные информационные объекты стоят хакеры из России. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что сотрудники спецслужбы предотвратили попытки пражения информационных систем госучреждений и ведомств, региональных органов местного самоуправления, госпредприятий критической инфраструктуры. В частности, предотвращена кибератака с использованием украинских почтовых сервисов.

Осенью этого года произошла также фишинговая атака. СБУ установила, что после открытия вредоносного приложения срабатывал механизм полного удаленного управления компьютером. Клиентская часть хакерского программного обеспечени после установки на компьютеры соединялась с сервисным оборудованием с российскими IP-адресами.

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"Фактически подконтрольные Кремлю хакеры могли получать возможность тайно и удаленно администрировать украинские веб-ресурсы и снимать с них информацию", - сообщают в Службе безопасности.

Кроме того, СБУ зафиксировала организованные спецслужбами РФ кибератаки двумя видами вируса типа PSCrypt.

19 декабря в СМИ сообщалось об угрозе новой кибератаки на энергосеть Украины.

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