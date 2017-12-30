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Порошенко назвал дату переговоров о заложниках из ОРДЛО

30.12.2017 21:09
Президент сообщил, что 10 января пройдет новый раунд переговоров об освобождении украинцев, оставшихся в плену у боевиков в оккупированном Донбассе
Порошенко назвал дату переговоров о заложниках из ОРДЛО
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что 10 января пройдет следующий раунд переговоров об освобождении из заложников украинских военных и патриотов, находящихся в ОРДЛО. Об этом он сообщил во время общения с освобожденными на этой неделе бойцами ВСУ в Центральном клиническом госпитале Минобороны, сообщает пресс-служба главы государства.

"Я уже поручил своим советникам, представителям в Трехсторонний контактной группе немедленно организовать встречи и продолжение переговоров. Работаем, чтобы на волне первого освобождения мы не замедлили с другой. Для нас дело чести их вытянуть", - сообщил президент.

Порошенко обратился к военным с просьбой написать письма заложникам, если среди них есть их знакомые. Он также попросил родных освобожденных украинцев связаться и поддерживать родных тех, кто пока остается в плену. Президент также поздравил военных и их семьи с наступающими праздниками.

27 декабря состоялся самый крупный обмен на украинских заложников в Донбассе. 73 украинца были освобождены.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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