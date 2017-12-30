Порошенко назвал дату переговоров о заложниках из ОРДЛО

"Я уже поручил своим советникам, представителям в Трехсторонний контактной группе немедленно организовать встречи и продолжение переговоров. Работаем, чтобы на волне первого освобождения мы не замедлили с другой. Для нас дело чести их вытянуть", - сообщил президент.





Порошенко обратился к военным с просьбой написать письма заложникам, если среди них есть их знакомые. Он также попросил родных освобожденных украинцев связаться и поддерживать родных тех, кто пока остается в плену. Президент также поздравил военных и их семьи с наступающими праздниками.



