Порошенко назвал главные достижения Украины в 2017 году

Президент перечислил главные положительные события уходящего года

В канун Нового года президент Петр Порошенко перечислил главные достижения и события, которые произошли в Украине в 2017 году.

Среди них он назвал первый полет самолета Ан-132, проведение в Киеве песенного конкурса Евровидение, введение безвизового режима с Евросоюзом и вступление в силу соглашения об ассоциации с ЕС.

Кроме того, президент упомянул победы украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко, а также участие и победы украинских спортсменов на Играх непокоренных в Канаде.

Отмечены в качестве главных событий года образовательная, пенсионная, медицинская реформы, а также ремонт дорог в Украине.

Кроме того, в видео, опубликованном пресс-службой президента, упоминается самое масштабное освобождение украинских заложников и усиление ВСУ.

Рік 2017 видався непростим. Але ми змогли довести всьому світу, що об’єднавшись, українці здатні на великі звершення та перемоги.#УкраїнаПереможе pic.twitter.com/QFpIwNIkvX - Петро Порошенко (@poroshenko) 31 грудня 2017 р.

Ранее сегодня также сообщалось, что с 31 декабря вступает в силу безвизовый режим с ОАЭ.

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