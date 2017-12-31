USD:  27.76  28.18   EUR:  32.94  33.70  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Порошенко назвал главные достижения Украины в 2017 году

31.12.2017 14:29
Президент перечислил главные положительные события уходящего года
Порошенко назвал главные достижения Украины в 2017 году
Петр Порошенко

В канун Нового года президент Петр Порошенко перечислил главные достижения и события, которые произошли в Украине в 2017 году. 

Среди них он назвал первый полет самолета Ан-132, проведение в Киеве песенного конкурса Евровидение, введение безвизового режима с Евросоюзом и вступление в силу соглашения об ассоциации с ЕС.

Кроме того, президент упомянул победы украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко, а также участие и победы украинских спортсменов на Играх непокоренных в Канаде.

Отмечены в качестве главных событий года образовательная, пенсионная, медицинская реформы, а также ремонт дорог в Украине.

Кроме того, в видео, опубликованном пресс-службой президента, упоминается самое масштабное освобождение украинских заложников и усиление ВСУ.

Ранее сегодня также сообщалось, что с 31 декабря вступает в силу безвизовый режим с ОАЭ.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- читайте самое главное в мобильном

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 