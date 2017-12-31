"Прошли все испытания": герой Украины поздравил ВСУ с праздниками

Первый заместитель руководителя центра АТО генерал-лейтенант Михаил Забродский пожелал ВСУ и боевым побратимам мира, согласия и веры

Штаб АТО поздравил служащих Вооруженны сил Украины с наступающими Новым годом и Рождеством.



"Через несколько часов уйдет в историю 2017 год. Это был год, переполненный изменениями и непростыми испытаниями для каждого из нас. В 2018 год мы входим другими людьми, ведь каждый пересмотрел чуть ли не всю жизнь. Мы достойно выдержали все испытания, которые выпали на долю нашего государства в этом непростом году, и в очередной раз доказали всему миру, что способны изменить судьбу своей страны к лучшему. Все войны заканчиваются. Не будет исключением и эта необъявленная война, из которой мы обязательно выйдем победителями!", - написал герой Украины, первый заместитель руководителя Антитеррористического центра СБУ генерал-лейтенант Михаил Забродский на странице штаба в Facebook.



Забродский пожелал ВСУ и боевым побратимам мира, согласия и веры.