Елку в главном соборе Чехии украсили названиями городов Донбасса
Рождественскую елку в главном соборе Чехии, святого Вита, украсили названиями оккупированных Россией городов на востоке Украины. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис в своем Facebook.
"Новогодняя елка в цветах украинского флага. Вместо украшений - названия украинских городов в Донбассе, оккупированных Россией. Спасибо за поддержку. Они обязательно будут освобождены", - написал он.
Фото: www.facebook.com/yevhen.perebyinis
Читайте также: "Раз, два, три": в одном из городов РФ сожгли главную елку - фото
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:55
-
14:27
-
11:06
-
вчера
09:00
-
29.12.17
19:25
Новости партнеров
- 41678
- 39470
- 18774
- 16795
- 15690