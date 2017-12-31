Елку в главном соборе Чехии украсили названиями городов Донбасса

Вместо новогодних украшений на елку повесили названия городов оккупированной Россией части Донбасса

Рождественскую елку в главном соборе Чехии, святого Вита, украсили названиями оккупированных Россией городов на востоке Украины. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис в своем Facebook.



"Новогодняя елка в цветах украинского флага. Вместо украшений - названия украинских городов в Донбассе, оккупированных Россией. Спасибо за поддержку. Они обязательно будут освобождены", - написал он.























Фото: www.facebook.com/yevhen.perebyinis



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