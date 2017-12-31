Штаб: за день нарушений режима прекращения огня не зафиксировано
31.12.2017 20:35
Сегодняшний день в зоне АТО проходит без нарушений режима прекращения огня
Фото: Facebook пресс-центра штаба АТО
Предновогодний день в районе проведения АТО прошел без нарушений режима прекращения огня. Об этом штаб АТО сообщает на своей странице в Facebook.
"По состоянию на 18.00 вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела", - гласит сообщение.
Подразделения ВСУ в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и придерживаются минских договоренностей, сообщает штаб.
Ранее сообщалось, что в районе Крымского подорвался украинский военный. Его эвакуировали в военный мобильный госпиталь. Сейчас его жизни ничто не угрожает, заверил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО.
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