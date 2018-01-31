Война России против Украины: хроника за январь

Что происходит в Луганске, Донецке и других горячих точках востока Украины

Гибридная армия России после аннексии Крыма вторглась в украинский Донбасс. Российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более трех лет. Российские солдаты и наемники не прекращают боевых действий, несмотря на минские соглашения. Кремлю удалось установить в Донецке и Луганске марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР. Получая из РФ финансирование и вооружение, в том числе тяжелую бронетехнику, РСЗО Град, Ураган, Смерч, россияне и поддерживаемые ими местные боевики, кроме позиций ВСУ, регулярно обстреливают жилые дома, в результате чего повсеместно гибнут мирные граждане. LIGA.net ведет хронику российско-украинской войны с первых дней агрессии России.

31 ЯНВАРЯ

19:22. В Луганской области украинские военные взяли под свой контроль село Новоалександровка, которое находится на линии разграничения между позициями ВСУ и боевиков.

18:57. В Донбассе вследствие одного из обстрелов со стороны боевиков погиб украинский военнослужащий.

18:06. На переговорах трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона в очередной раз обратила внимание на несоблюдение Россией "рождественского перемирия", которое начало действовать 23 декабря 2017 года.

17:25. Полиция установила личности трех злоумышленников, которые подозреваются в пытках и убийствах мирных жителей в оккупированном Славянске в 2014 году.

13:47. Разработаны новые образцы огнеупорных костюмов для летного и специального, инженерного, состава авиации Вооруженных Сил, а военные части получили современные матрацы без советской ваты. Об этом заявил заместитель министра обороны Олег Шевчук.

10:36. Источники сообщили, что на ПАО Лугансктепловоз отмечается дефицит специалистов.

08:16. Сегодня в Минске пройдет 80-е заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом у себя в Facebook cообщила вице-спикер парламента, представитель Украины в минской группе Ирина Геращенко..

07:58. Во временно оккупированном Луганске боевики запретили наблюдателям ОБСЕ заходить на территории нескольких объектов

06:25. За минувшие сутки около Водяного в Донбассе погиб военный. Боевики трижды нарушали режим перемирия. Еще двое украинских военных получили ранения.

30 ЯНВАРЯ

18:57 Возле Водяного Донецкой области вследствие обстрела со стороны боевиков погиб украинский военнослужащий.

18:19 Встреча глав МИД в нормандском формате запланирована на 16 февраля.

17:25 Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым не имела результатов касательно вопроса размещения миротворцев в Донбассе

16:31. Завтра, 31 января, глава ОБСЕ Анджелино Альфано поедет в Донбасс.

16:16. Один из бывших главарей боевиков ДНР Игорь Гиркин заявил, что ему "ни тепло, ни холодно" от решения американского суда по иску родственников жертв катастрофы Боинга рейса МН17.

13:23. Во временно оккупированном Луганске сегодня, 30 января, нет холодной водопроводной воды.

12:59. Группа родственников жертв катастрофы Боинга рейса МН17, сбитого из российского ЗРК Бук над Донбассом в 2014 году, выиграла в суде США по иску к тогдашнему полевому командиру боевиков гибридной российской армии Игорю "Стрелкову" Гиркину.

11:22. Группа шотландских и австралийских ученых пришла к парадоксальному на первый взгляд выводу о том, что взрывать мины там, где они закопаны, менее вредно для окружающей среды, чем обезвреживать их и увозить на переработку.

08:54. ОБСЕ сообщила о новых запретах и угрозах боевиков в Донбассе.

06:20. Минувшие сутки прошли без нарушений режима прекращения огня, за исключением единственного обстрела со стороны российско-оккупационных войск, который был зафиксирован глубокой ночью. Потерь среди военных нет.

03:23. Госдеп заявил, что санкции против России помешали реализации международных договоров РФ в сфере разведки и обороны на несколько миллиардов долларов, а потому персональные санкции могут не понадобится.

04:34. В ООН сообщили, что в Украине из-за вооруженного конфликта в Донбассе 1,2 миллиона граждан испытывают острую нехватку продовольствия.

29 ЯНВАРЯ

18:30 По данным штаба АТО, с начала суток зафиксирован один обстрел со стороны боевиков. На Донецком направлении, посреди ночи, противник вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Каменка. Ни один украинский военный не пострадал.

17:09 Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер во время телефонной конференции с журналистами по результатам встречи с помощником президент РФ Владиславом Сурковым заявил, что Россия готова к тому, чтобы миротворческая миссия ООН в Донбассе размещалась не только на линии соприкосновения в Донбассе, а на широких его территориях.

16:53 Убитый в Сирии генерал страны-агрессора РФ Валерий Асапов, который руководил 1 АК боевиков во временно оккупированном Донецке, работал под прикрытием, прибыв в Донбасс осенью 2015 года.

15:43 По данным штаба АТО, в ближайшие дни в Донбассе возможны вооруженные провокации со стороны пророссийских наемников.

13:26. Польша не признает аннексию Россией Крыма и действия страны-агрессора в Украине. Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

12:26. Президент Петр Порошенко подписал законопроект, которым разрешается размещение иностранных войск на территории Украины для межнациональных учений.

11:56. Бывшие участники АТО, как предполагают правоохранители, организовали банду на Буковине для разбойных нападений; ее участников задержали после ограбления председателя суда.

11:20. Во временно оккупированном Луганске исчезли в аптеках лекарства украинского производства.

10:33. Боевики террористической организации ЛНР запретили врачам и медсестрам предоставлять информацию о пострадавших в больницах временно оккупированного Луганска.

06:20. В прошлые сутки в Донбассе потерь нет. Боевики четыре раза нарушали режим перемирия: около Луганского, Троицкого и Широкино.

00:37. США начали подготовку к передаче Украине американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сказал специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер.

28 ЯНВАРЯ

22.18. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия играет определяющую роль в конфликте на востоке Украины и без ее согласия он не закончится.

14:00. По данным Минобороны, в Николаевской области летчики бригады тактической авиации имени Александра Покрышкина Воздушного командования Юг осуществили первые в этом году полеты на самолетах МиГ-29 и Л-39.

08:52. Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что у боевика террористической организации ЛНР видели нарукавную повязку, которую носили военные страны-агрессора Российской Федерации при Совместном центре контроля и координации.

08:03. По данным штаба АТО, вторая половина за прошедшие сутки, начиная с 14:00, прошла без нарушений режима тишины. К этому времени боевики один раз обстреляли позиции ВСУ.

07:57. Россия является самой большой угрозой для Польши. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

27 ЯНВАРЯ

18:35. В субботу, 27 января, вблизи Верхнеторецкого Донецкой области от пули снайпера пророссийских боевиков погиб военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

11:18. Вариант миротворческой миссии ООН на востоке Украины "выглядит вполне реализуемым". Об этом заявил помощник президента РФ Владислав Сурков после встречи со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером в Дубае.

07:20. Вооруженные боевики террористической организации ЛНР не разрешили наблюдателям СММ ОБСЕ проверить содержимое автомобилей путинского так называемого гумконвоя. Об этом говорится в отчете миссии.

06:25. Во второй половине минувших суток на фронте не было нарушений режима тишины. Однако днем российско-оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ из стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. В результате обстрела получил пулевое ранение украинский военнослужащий. Об этом сообщает штаб АТО.

00:38. Начальник Генштаба Великобритании Ник Картер заявил, что Россия превратила боевые действия в Украине и Сирии в полигон для тренировки своих военных.

26 ЯНВАРЯ

20:06. В пятницу, 26 января, российско-террористические войска один раз обстреляли позиции ВСУ в Донбассе: в пригороде Авдеевки противник вел огонь из стрелкового оружия. По информации штаба АТО, в результате этого обстрела был ранен военнослужащий, его оперативно госпитализировали.

18:38. США расширили санкции против России из-за ситуации в Украине: в санкционные списки добавлены, в общей сложности, 21 физическое и 21 юридическое лица.

18:14. Сроки поставок в Украину американских противотанковых комплексов последнего поколения Javelin будут обсуждаться в Вашингтоне 2 февраля, сообщил министр обороны Степан Полторак.

15:57. Представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма обратился к вице-премьер-министру Геннадию Зубко с просьбой урегулировать ситуацию с мобильной связью Vodafone Ukraine во временно оккупированной Донецкой области.

15:05. Сотрудники Службы безопасности Украины при осуществлении комплекса контрразведывательных и антитеррористических мероприятий обнаружили регистрацию в украинской доменной зоне сайтов, пропагандирующих идеи международного терроризма.

14:56. Основой для единства цивилизованного мира в противостоянии гибридной агрессии России, популистам и евроскептикам должны быть демократические ценности, "а не деньги". Об этом президент Петр Порошенко заявил во время сессии "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?" на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

14:52. В Луганской области проходят учения инженерно-саперных подразделений.

12:38. В Славянске Донецкой области патрульные обнаружили россиянина, причастного к боевикам террористической организации ДНР.

11:40. На неподконтрольных территориях Донбасса полностью затоплены и не подлежат восстановлению 36 угольных шахт.

11:31. Между боевиками террористических организаций ДНР и ЛНР обостряется нерешенный вопрос о поставках угля на Зуевскую ТЭС, что может привести к остановке данной электростанции и вызвать энергетический кризис на временно оккупированных территориях Донбасса

11:19. Боевики устанавливают ложные таблички о минировании для ограничения перемещения наблюдателей по временно оккупированной части Донбасса.

10:52. В Европейский суд по правам человека в Страсбурге поступили десятки "необычных" жалоб, поданных одновременно против России, Великобритании и Украины.

07:52. За минувшие сутки боевики трижды открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины. Во время выполнения боевых задач получили ранения двое военнослужащих.

03:49. Российского военнослужащего Виктора Агеева суд признал виновным в терроризме и приговорил к 10 годам лишения свободы.

25 ЯНВАРЯ

20:45. Президент Петр Порошенко планирует завтра в Давосе обсудить с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и, возможно, президентом Дональдом Трампом поставки вооружения в Украину.

19:24. Боевики гибридной армии РФ в течение дня четверга, 25 января, два раза нарушили режим тишины в Донбассе, сообщает пресс-центр штаба АТО. Из 120-мм минометов террористы вели огонь по опорным пунктам ВСУ возле Новотроицкого, а из гранатометов различных видов обстреляли позиции военных в районе Водяного. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранение.

17:45. Высший совет правосудия уволил шесть судей, против которых ранее были открыты дисциплинарные дела. Один из уволенных - судья Тельмановского райсуда Донецкой области Александр Попека, который стал "судьей" у боевиков террористической организации ДНР.

16:08. Житель временно оккупированного Первомайска Луганской области показал шахту, разграбленную боевиками террористической организации ЛНР.

14:06. Суд защитил имущественные интересы Минобороны при закупке бронежилетов и касок для ВСУ в 2014 году, обязав предприятие-поставщика ТЕМП-3000 вернуть ведомству 30,7 млн грн.

13:52. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией блокировали в Павлограде поступление оружия и боеприпасов из Донбасса.

13:31. Жизнь людей на линии разграничения в Донбассе значительно ухудшилась. Об этом сегодня на брифинге заявил первый замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг.

13:13. Наблюдатели ОБСЕ готовы способствовать восстановлению мобильной связи Vodafone Ukraine во временно оккупированных районах Донецкой области, поскольку люди не получают необходимых услуг с подконтрольной Украине территории. Об этом на брифинге заявил первый замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг.

13:04. Американские противотанковые ракетные комплексы последнего поколения Javelin, которые США передаст на вооружение украинской армии, являются средством сдерживания агрессии, а не наступательным вооружением. Об этом спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

11:49. Пророссийские наемники на временно оккупированной части Донбасса запретили проносить в помещения и на территорию так называемых государственных органов мобильные телефоны с сим-картами операторов Vodafone Ukraine, Киевстар и Интертелеком.

10:24. Недавно принятый Верховной Радой закон о Донбассе, который еще должен подписать президент, "вряд ли что-то меняет" в контексте того, что происходит на востоке Украины: он лишь упорядочивает некоторые важные моменты. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

09:56. Фейковые новости - часть гибридной агрессии России против всего демократического мира. Об этом президент Петр Порошенко заявил сегодня, выступая на Украинском завтраке в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

07:42. Государство-оккупант Российская Федерация направила в поддержку своей гибридной армии на востоке Украины уже 73-ю с начала вооруженной интервенции в Донбасс автоколонну с "гуманитарной помощью".

06:05. В прошлые сутки в Донбассе получил ранения один военный ВСУ. Его доставили в госпиталь. Всего за прошлые сутки было три случая нарушения режима прекращения огня. Украинские военные огонь не открывали.

04:58. Миротворческая миссия ООН в Донбассе должна иметь мандат, который не заморозит ситуацию навсегда. Об этом сказал бывший командующий силами США в Европе (2014-2017 гг) Бен Ходжес.

01:27. Россия не смогла достичь своих целей в конфликте в Донбассе. Об этом сказал специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер. Он убежден, что Россия не хочет оккупировать всю Украину, а хотела бы влиять на политику Киева.

24 ЯНВАРЯ

21:13 Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что в Украине более 4 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи из-за ситуации в Донбассе.

20:56 Бывший командующий силами США в Европе, генерал Бен Ходжес заявил, что летальное оружие, которое США собирается передать Украине, способно существенно повлиять на ситуацию в Донбассе.

19:16 Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудил по телефону с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым эскалацию в Донбассе и выполнение Россией минских соглашений.

18:40. Более полутора суток продержался режим прекращения огня в Донбассе. Но сегодня днем российско-оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ, сообщили в штабе АТО. На донецком направлении враг применил минометы на Приазовье. С оккупированной Саханки гибридная армия вела огонь из минометов калибра 120 и 82 мм по опорным пунктам у Лебединского.

18:20. К трем с половиной годам лишения свободы приговорена женщина-информатор боевиков террористической организации ДНР.

17:26. По словам спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера, отсутствие обстрелов в зоне боевых действий в Донбассе за прошедшие сутки продемонстрировало возможность достижения устойчивого мира при наличии политической воли.

16:45. Сотрудники СБУ задержали в Харьковской области боевика террористической организации ЛНР.

15:53. Старший солдат 92-й бригады Роман Савков освобожден из плена боевиков.

14:47. На временно оккупированных российским агрессором территориях Донецкой и Луганской областей наблюдается дальнейшая активизация деятельности так называемых "войcковых казачьих обществ" под руководством сотрудников российской ФСБ.

14:38. Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер встретился с секретарем СНБО Александром Турчиновым: чиновники обсудили недавно принятый Верховной Радой закон о Донбассе.

12:51. Бывший мэра Торецка Владимир Слепцов, которого подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, заявил, что в событиях 2014 года в городе виноват местный силовой блок и экс-диктатор Виктор Янукович.

11:22. В Генштабе ВСУ заявляют, что не располагают информацией о возможных планах поставок украинской армии американских противотанковых ракетных комплексов ТOW, о чем ранее писали некоторые СМИ.

10:45. Парламентская ассамблея Совета Европы считает, что разработка украинской властью стратегии для внутренне перемещенных лиц должно быть одним из ее приоритетов.

10:20. Информация о планирующихся поставках на вооружение украинской армии новых противотанковых ракетных комплексов и беспилотников засекречена и не подлежит разглашению.

09:35. Источники LIGA.net сообщили, что захваченном гибридными войсками РФ Луганске, наемники делают обходы квартир и наводят "справки".

09:35. Впервые за долгое время на территории отпора российской агрессии на востоке Украины сутки прошли без нарушений режима прекращения огня

07:57. Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 50 железнодорожных вагонов для перевозки угля на временно оккупированной железнодорожной станции в Вознесенке Донецкой области.

07:28. Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает правильным и мудрым решение нынешней администрации Белого дома предоставить Украине оборонительное вооружение, поскольку это увеличит цену агрессии для Кремля.

00:34. Президент Петр Порошенко встретился со специальным послом президента США по Украине Куртом Волкером. Они согласились, что нужно закончить процесс освобождения украинских заложников и добиться полного прекращения огня в Донбассе

23 ЯНВАРЯ



21:51 Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер не поедет в Донбасс из-за ухудшения погодных условий.

20:26 Президент Петр Порошенко провел елефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого проинформировал генсека альянса о ситуации в Донбассе

18:45 Согласно сводке штаба АТО, с начала суток вдоль всей линии соприкосновения в полной мере сохраняется режим прекращения огня.

18:32 В Киеве начальник Генштаба ВСУ, генерал армии Виктор Муженко встретился со специальным представителем США Куртом Волкером

15:15. Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили подробности инцидента с участием пьяного россиянина-наемника во временно оккупированном селе Саханке Донецкой области.

12:55. Наибольшим доверием украинцев пользуются такие социальные институции, как волонтерские организации - 37%, Вооруженные Силы - 37%.

12:02. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ готова поделиться своим опытом относительно введения миротворцев в Донбасс. Об этом сегодня заявил на брифинге первый замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг во временно-оккупированном Донецке.

11:10. В Донбассе стороны конфликта готовятся к эскалации. Об этом сегодня заявил на брифинге первый замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг во временно-оккупированном Донецке.

10:57. Нынешняя Россия - наибольшая угроза безопасности Великобритании на государственном уровне со времен холодной войны, и ее враждебность может проявиться ранее, чем о том принято думать на британских островах. Об этом заявил в ходе лекции в Королевском Объединенном институте оборонных исследований начальник Генштаба страны Ник Картер, которого принято считать "ястребом" в правительстве Британии.

09:15. Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ рассказали подробности обстрела со стороны боевиков автобуса во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, который произошел 21 января.

06:40. За минувшие сутки российско-оккупационные войска шесть раз нарушил режим тишины. В первой половине дня боевики применили запрещенные Минском минометы калибра 82-мм по позициям ВСУ вокруг Новотроицкого. С целью провокации и последующего обвинения украинской стороны в обстреле, оккупанты вели минометный огонь по временно неподконтрольному Украине Докучаевску. В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий.

05:33. ОБСЕ заявляет о взрывах у Донецкой фильтровальной станции.

00:46. СБУ опубликовала переговоры главаря ЧВК Вагнера с генералом ВС РФ.

22 ЯНВАРЯ

23:36. Ирина Геращенко высказала возмущение заявлением генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда о необходимости вернуть делегацию страны-агрессора РФ для работы в ПАСЕ.

20:47. Российско-оккупационные войска обстреляли из тяжелого вооружения неподконтрольный украинской власти город Докучаевск.

19:23 Перед встречей с помощником президента РФ Владиславом Сурковым спецпредставитель США по Украине Курт Волкер посетит Донбасс и Киев.

19:07 Президент Петр Порошенко подписал указ о награждении государственными наградами 86 военнослужащих, 36 из них - посмертно.

18:42 С начала суток боевики совершили шесть прицельных обстрелов позиций сил АТО, в результате одного из которых погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

17:43 В Министерстве иностранных дел Украины не видят смысла переносить минскую площадку по Донбассу в Астану.

16:35 Всемирная продовольственная программа ООН прекращает работу в Украине, в частности, в оккупированных и прифронтовых районах Луганской и Донецкой областей

14:52. 21 января пассажирский автобус с гражданскими недалеко от пункта пропуска "Еленовка" на временно неподконтрольной территории Донецкой области обстреляли боевики гибридной российской армии, после чего обвинили в этом украинские войска, а фейк тут же подхватили СМИ оккупантов.

13:55. Во временно оккупированном Донбассе боевик после издевательств застрелил своего подчиненного и выдал это преступление за суицид.

13:54. Мобильный оператор Vodafone окончательно решил перевести абонентов ОРДЛО на один тариф.

13:31. Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Николаевской области приобретение одним из государственных операторов связи санкционной продукции российского производства.

13:13. Президент Петр Порошенко заявил, что российская пропаганда подрывает суверенитет во всем мире.

12:52. Реакция официальной Москвы на принятие Верховной Радой "закона о Донбассе" лишний раз убеждает в правильности этого решения украинских властей. Об этом президент Петр Порошенко.

11:57. Бывшего мэра Торецка Владимира Слепцова, который во время освобождения украинских заложников отказалсявозвращаться на территорию временно оккупированного Донбасса, продолжают судить в Славянске по обвинению в сепаратизме.

09:38. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз списал противостояние Запада и РФ на "русофобию", которая якобы охватила цивилизованный мир.

09:32. Украинский флаг поднялся на высоту два километра и полетел во временно оккупированный Луганск накануне Дня соборности.

06:21. За минувшие сутки потерь среди украинских военных нет. Было два обстрела со стороны боевиков: на Светлодарской дуге и в районе Луганского.

21 ЯНВАРЯ

18:10. На КПВВ Майорск состоялась передача женщины, помилованной президентом Петром Порошенко ади продолжения освобождения заложников.

15:56. На временно неподконтрольной территории Донецкой области гибридная армия РФ обстреляла автобус. В результате один человек погиб, еще один был ранен.

15:01. Украинские врачи в зоне АТО спасли жизнь российского диверсанта. Украинские врачи семь часов боролись за его жизнь.Состояние боевика гибридной армии РФ тяжелое, но стабильное, его готовят к следующему этапу медицинской эвакуации.



13:50. Президент Украины Петр Порошенко помиловал осужденную за тяжкое преступление женщину для продолжения освобождения заложников боевиков в Донбассе.



12:36. Наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала 340 взрывов в зоне боевых действий в Донбассе за сутки с 19:30 18 января до 19:30 19 января 2018-го.



12:00. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш внес в план мероприятий на этот год разрешение конфликта в Донбассе. Ранее такого в плане не значилось, отметил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымча.

20 ЯНВАРЯ

22:10. В Краматорске на базе отдельной аэромобильной бригады 20 января был открыт памятник погибшим защитникам Украины. На памятнике изображен военнослужащий 90 отдельного аэромобильного батальона имени Героя Украины старшего лейтенанта Ивана Зубкова старшина Максим Ридзанич. Именно его группа последней выходила из Донецкого аэропорта 23 января 2015 года.

19:12. В Донбассе в результате обстрелов гибридной армии один военнослужащий сил АТО был ранен, еще четверо получили боевые травмы. В целом, за день зафиксировано шесть обстрелов позиций ВСУ со стороны оккупантов.

13:36. В учебном центре Сухопутных войск Вооруженных сил Украины "Десна" по подозрению в получении неправомерной выгоды задержали служащего одной из частей центра.

11:20. Федеральное правительство Германии изучает, насколько закон о реинтеграции Донбасса, принятый парламентом 18 января, соответсвует минским соглашениям.

06:55. Днем 19 января в районе Широкино ВСУ заметили диверсионно-разведывательную группу. Когда расстояние стало критически близким, военные открыли огонь из стрелкового оружия и заставили диверсантов отойти, однако на поле боя они бросили одного раненого. Он был эвакуирован и ему оказали помощь. За минувшие сутки, российские наемники семь раз нарушали режим тишины. В одном из случаев силам АТО пришлось открывать огонь из вооружения, запрещенного минскими договоренностями. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

05:43. В городе Лиман Донецкой области добровольно сдался полиции бывший сообщник контролируемых Кремлем боевиков, который скрывался на протяжении трех лет.

00:32. Уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко заявила что принятый ВР закон о деоккупации и реинтеграции отдельных районов Донбасса, где Россия агрессором и оккупантом, не противоречит минским соглашениям.

19 ЯНВАРЯ

20:43 В миссии ОБСЕ сообщили, что погибший вчера в ДТП в Краматорске наблюдатель СММ Виталие Зара был гражданином Молдовы и работал в составе луганской мониторинговой команды в Северодонецке, Луганске и Кадиевке с июля 2015 года.

18:57 Сегодня стало известно, что по подозрению в совершении государственной измены, предусмотренной ст. 111 УК, по состоянию на 31 декабря 2017 года в розыске находятся 63 человека.

18:18. Подконтрольные Кремлю боевики с начала суток 19 января два раза обстреляли позиции ВСУ в Донбассе. По информации штаба АТО, вблизи Луганского террористы вели огонь из 82-мм минометов, а в районе Станицы Луганской - из стрелкового оружия.

16:56. Беларусь получает политическую и репутационную выгоду от предоставления площадки в Минске для проведения заседаний трехсторонней контактной группы по Донбассу. Об этом у себя в Facebook заявила представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы Ольга Айвазовская.

16:09. Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждался принятый вчера Верховной Радой закон о деоккупации и реинтеграции отдельных районов Донбасса.

15:18. Депутаты от Оппозиционного блока внесли в Верховную Раду проект постановления об отмене принятия закона о деоккупации и реинтеграции временно оккупированных районов Донбасса.

15:17. Руководитель офиса уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников АТО Наталья Зарецкая заявила, что 46 из 73 освобожденных заложников остаются в Киевских больницах.

15:09. На протяжении минувшей недели ситуация в вопросе безопасности в Донбассе ухудшилась. Об этом на брифинге сообщил первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

15:03. Vodafone восстановил связь в оккупированной Луганской области.

14:42. По состоянию на сегодня, 19 января, продолжаются ремонтно-восстановительные работы в районе Счастья Луганской области с целью восстановления мобильной связи Vodafone во временно оккупированном Донбассе.

13:44. Некоторые местные жители временно оккупированного Донецка возмущаются отсутствием мобильной связи в городе.

11:14. ОБСЕ подтвердила гибель наблюдателя в Краматорске.

10:51. Артист Львовской оперы Николай Санжаревский, которого спецслужбы подозревают в поддержке боевиков в Донбассе, себя сепаратистом не считает, хотя и признается, что поддерживал Антимайдан и переводил деньги на временно оккупированную территорию.

10:43. Жителей временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей, которые пользуются услугами компании Vodafone, не будут переводить на новые специальные тарифы на мобильную связь.

08:45. Пророссийские наемники не пустили наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе временно оккупированного поселка Старомихайловка.

06:10. За минувшие сутки боевики дважды нарушили режим тишины. Украинские военные огонь в ответ не открывали. В результате обстрелов ни один военнослужащий не пострадал. При проведении инженерных работ травмировался один военный и был доставлен в госпиталь. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

18 ЯНВАРЯ

18:10 Согласно сводке штаба АТО, сегодняшний день в районе проведения АТО прошел без нарушений режима прекращения огня. По состоянию на 18.00, вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одной вооруженной провокации.

17:50 По результатам сегодняшних переговоров в Минске представитель Украины заявил, что Украина и представители ОРДЛО обменялись списками удерживаемых лиц.

15:35. Гражданам Швеции в конце весны правительство разошлет 4,7 миллионов брошюр под названием "Если наступит кризис или война". В инструкции будет рассказано, что делать в случае внешней вооруженной агрессии, в частности со стороны Российской Федерации. Такое официальное предостережение власти страны распространят по домохозяйствам впервые более чем за полвека

13:04. В принятом сегодня законе о Донбассе учтена поправка о признании Украиной документов, подтверждающих факт рождения и смерти человека, которые выданы органами оккупационных администраций РФ в ОРДЛО.

12:58. Принятие Верховной Радой закона о деоккупации и реинтеграции ОРДЛО блокирует возможность для России законодательно провести свой вариант международной "миротворческой миссии" под эгидой ООН. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

12:48. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали в Ивано-Франковской области бизнесмена, который производил и поставлял военное снаряжение террористической организации ДНР.

12:33. Украина будет отражать агрессию России на всей своей территории, а не только в Донбассе. Это предусмотрено одной из поправок к законопроекту об особенностях государственной политики по обеспечению госсуверенитета над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях №7163.

12:09. Бывший представитель Украины в минской контактной группе, чрезвычайный и полномочный посол Украины Роман Бессмертный раскритиковал минский формат по Донбассу.

11:44. Кто и как голосовал в Верховной Раде за закон по деоккупации Донбасса: список.

11:26. Верховная Рада законодательно признала Российскую Федерацию агрессором и оккупантом, а также одобрила решение президента Петра Порошенко об использовании Вооруженных Сил Украины для освобождения захваченной гибридной российской армией территории Донбасса.

10:53. Российско-оккупационная гибридная армия планирует осуществить обстрелы собственных позиций и жилых кварталов населенных пунктов как на контролируемой, так и на неподконтрольной Украине территории.

10:47. В зоне АТО уже давно нет голодных украинских военных. Об этом в интервью Україна молода заявил заместитель министра обороны Олег Шевчук.

08:46. Бывший украинский заложник, военный Александр Лазаренко, который участвовал в самых тяжелых военных операциях 2014-2015 годов, битве за Иловайск и Дебальцево, рассказал подробности пребывания в плену.

06:39. В прошлые сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных. Двое из них получили несовместимые с жизнью травмы в результате подрыва транспортного средства на мине.

17 ЯНВАРЯ

20:19. Президент Петр Порошенко подтвердил, что американские противотанковые комплексы Javelin будут поставлены в Украину.

19:20. Боевики гибридной армии РФ с начала суток 17 января трижды обстреляли позиции ВСУ в Донбассе, применив 82-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Как отметили в штабе АТО, украинские военнослужащие на провокации противника не поддались и ответный огонь не открывали.

16:44. На заседаниях Совбеза ООН в начале марта 2014 года стало известно, что к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о введении войск в Украину обращался не только Виктор Янукович, но и тогдашний самопровозглашенный премьер-министр АР Крым Сергей Аксенов. Об этом во время допроса в Оболонском райсуде Киева сообщил и.о. министра иностранных дел в 2014 году, а ныне - посол Украины в Польше Андрей Дещица.

15:58. Американские противотанковые комплексы последнего поколения Javelin, которые должны поступить на вооружение ВСУ, появятся в распоряжении украинских военных в течение полугода. Об этом во время визита в брюссельскую штаб-квартиру НАТО заявил начальник Генштаба Виктор Муженко.

15:24. В Луганской области двое украинцев осуждены по статье о создании террористической организации: в Лисичанске восемь лет тюрьмы получил житель Луганска, который воевал на стороне боевиков, а в Северодонецке к трем годам лишения свободы приговорен бывший полицейский - информатор террористов.

14:52. Страна-агрессор Россия с четвертого квартала 2017 года существенно уменьшила объемы финансовой помощи боевикам в Донбассе.

14:13. Голосовать за проект закона о деоккупации Донбасса во втором чтении Рада будет в четверг, 18 января.

13:50. Мобильный оператор Vodafone Ukraine согласовывает возможность и сроки проведения ремонтных работ в ОРДЛО.

12:56. Украинская армия готовится принять на вооружение американские противотанковые ракетные комплексы последнего поколения Javelin. Об этом заявил в брюссельской штаб-квартире НАТО начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

12:17. Во временно оккупированных районах Донецкой области подконтрольные Кремлю боевики устроили репрессии против лиц, переданных Украиной в ОРДО в рамках обмена 27 декабря 2017 года.

12:08. Хорватия будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины и готова поделиться опытом реинтеграции освобожденных территорий. Об этом хорватский премьер-министр Андрей Пленкович заявил во время встречи с министром обороны Степаном Полтораком в Загребе.

11:53. Украинские танкисты во время экзаменов в Донбассе отработали боевые стрельбы в условиях ведения оборонительного и наступательного боев.

11:35. ВСУ в 2017 году получили 170 единиц медицинского транспорта, сообщил замминистра обороны по вопросам евроинтеграции Анатолий Петренко.

10:50. Боевики террористической организации ДНР 16 января сорвали проведение СММ ОБСЕ плановых работ по обслуживанию камеры видеонаблюдения на Донецкой фильтровальной станции. По информации украинской стороны СЦКК, наблюдатели так и не получили от террористов гарантий безопасности на проведение работ.

10:24. В среду, 17 января, при выполнении боевого задания на луганском направлении фронта на неизвестном взрывном устройстве подорвалось транспортное средство бойцов АТО. В результате двое военнослужащих ВСУ погибли, еще пятеро получили травмы.

10:12. В Запорожье разоблачен контрактник одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины, который якобы собирался изменить присяге и переметнуться на сторону врага - в российскую армию.

09:30. США и Канада не станут прекращать программы поддержки Украины в ее стремлении восстановить территориальную целостность и суверенитет над временно оккупированными территориями.

09:22. В Литве энтузиасты запустили портал Vatnikas для борьбы с российской пропагандой. Его появление обусловлено информационной войной.

09:15. Солиста львовской оперы Николая Санжаревского подозревают в поддержке боевиков.

08:08. Пророссийские наемники в 57 километрах от временно оккупированного Донецка разместили танки.

06:25. За минувшие сутки в зоне АТО получили ранения двое украинских военных. Их доставили в госпиталь, состояние здоровья обеих удовлетворительное.

16 ЯНВАРЯ

20:25. Представители ОРДО до сих пор не предоставили гарантий безопасности для начала ремонтных работ по восстановлению поврежденного оборудования мобильного оператора Vodafone Украина. В штабе АТО надеются на содействие миссии ОБСЕ.

20:04. Подконтрольные Кремлю боевики с начала суток 16 января два раза обстреляли позиции ВСУ в Донбассе, применив 82-мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Украинские военнослужащие на провокации противника не поддались и ответный огонь не открывали, сообщили в штабе АТО.

19:12. Украина получит летальное оборонительное вооружение, о поставках которого администрация президента США приняла решение в конце прошлого года, бесплатно. Об этом заявила посол Соединенных Штатов в Киеве Мари Йованович.

18:15. Народные депутаты не смогли за один день принять проект закона о деоккупации Донбасса, рассмотрев во вторник, 16 января, почти 500 из 673 поправок к законопроекту.

17:20. Чехия безоговорочно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Об этом министр иностранных дел страны Мартин Стропницкий заявил в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Павлом Климкиным.

16:24. В Покровском районе Донецкой области от взрыва гранаты погиб мужчина.

14:47. Сегодня до обеденного перерыва народные депутаты рассмотрели половину поправок к законопроекту о деоккупации и реинтеграции временно оккупированных районов Донбасса №7163.

14:38. В зоне АТО при попытке перейти участки собственных минно-взрывных заграждений на мариупольском и бахмутском направлениях подорвались диверсионно-разведывательные группы противника. Несколько диверсантов погибли (из них один офицер), есть тяжелораненые.

12:41. Действия России за прошедшие годы и ее инвестиции в военную сферу подводят к выводу, что эта страна представляет опасность для европейских и других стран. Об этом заявил в Брюсселе глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд.

12:09. 16 января, Украина неофициально по инициативе самих киборгов отмечает День памяти защитников Донецкого аэропорта - военнослужащих, добровольцев, медиков и волонтеров, которые совместными усилиями 242 дня удерживали оборону на территории этого объекта инфраструктуры на северо-западе Донецка.

10:34. Законопроект о деоккупации Донбасса находится "на грани" принятия Верховной Радой, но голосов, скорее всего, хватит. Об этом журналистам сегодня сообщила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

10:00. Во временно оккупированном поселке Александровска, что в 20 километрах от Донецка, две владелицы магазинов заявили, что не смогли осуществить поставки в магазины продуктов из-за отсутствия мобильной связи Vodafone.

08:26. Вооруженный конфликт в Донбассе способствовал распространению в Украине вируса иммунодефицита человека. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовано 15 января в научном журнале PNAS.

06:20. За минувшие сутки напряжение в зоне АТО ослабло, оккупанты трижды нарушали режим тишины. На луганском направлении фронта боевики вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Зайцево. На донецком направлении они применили 82-мм минометы, пулеметы и стрелковое оружие у Широкино. Вблизи Каменки позиции ВСУ обстреливались из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрелов ни один украинский военнослужащий не пострадал.

15 ЯНВАРЯ

20:33 В оккупированном Донецке неизвестные расклеили по городу наклейки с изображением фрагментов барельефа Василию Стусу на одном из корпусов Донецкого национального университета, уничтоженного боевиками ДНР в 2015 году.

18:52 Экс-министр обороны Украины Евгений Марчук, комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что РФ не нарушила условия Будапештского меморандума, сказал, что российский министр "нагло обманывает". Согласно тексту меморандума, его подписанты обязываются не применять против Украины не только ядерное оружие, а и какое-либо другое, отметил Марчук.

18:15 Согласно сводке штаба АТО по состоянию на 18:00, сегодня напряжение вдоль линии разграничения ослабла, однако полного соблюдения перемирия по вине российско-оккупационных группировок достичь не удалось. С начала суток зафиксирован один обстрел позиций ВСУ.

17:39 В Волновахе полицейские задержали местного жителя по подозрению в передаче боевикам данных о передвижении военных ВСУ.

16:34. СБУ передала властям Чехии информацию о 20 граждан этой страны, которые воевали на стороне боевиков ЛДНР.

16:18. Пророссийские наемники во временно оккупированном Донбассе запретили так называемым бюджетникам выезжать за пределы ОРДЛО и пересекать линию разграничения.

16:17. Принятие парламентом президентского законопроекта о реинтеграции временно неподконтрольных районов Донбасса №7163 фактически вводит военное положение на востоке Украины и несет риски для прав и свобод. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга.

16:13. Оператор связи Vodafone.Украина обратился в Донецкую областную администрацию, миссию ОБСЕ и Общий центр по контролю и координации для разрешения на ремонт поврежденных линий связи в Донецкой области.

16:04. Мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с использованием электронного браслета, избранная для экс-мэра Славянска Нели Штепы, закончилась 13 января.

15:43. Бывший главарь террористической организации ЛНР Игорь Плотницкий после заявления о своей "отставке" выехална территорию Российской Федерации.

14:45. В Черкассах и Ровно суды приговорили с лишению свободы боевика террористической организации ДНР и ее информатора.

13:59. Позиции Киева и Москвы по формату возможной миротворческой миссии ООН в Донбассе и следующим этапам освобождения украинских заложников "очень далеки" от консенсуса. Об этом министр иностранных дел Павел Климкин сообщил у себя в Twitter после сегодняшнего телефонного разговора с коллегой из страны-оккупанта РФ Сергеем Лавровым.

12:37. Президент Петр Порошенко в ближайшее время издаст указ о помиловании государственной преступницы, чтобы продолжить и ускорить процесс освобождения украинских заложников, которых на временно оккупированной части Донбасса удерживают боевики российского-террористических войск.

12:19. Парламент начнет пленарную неделю с проекта закона об особенностях государственной политики на временно оккупированных территориях №7163.

11:38. Во временно оккупированном Донецке пророссийские наемники начали штрафовать владельцев автотранспорта с европейскими номерами регистрации.

07:30. В результате вражеских обстрелов в Донбассе в воскресенье, 14 января, двое украинских военных получили ранения. По информации штаба АТО, боевики гибридной армии РФ за минувшие сутки шесть раз обстреляли из различных видов вооружения позиции ВСУ на донецком и луганском направлениях. В двух случаях украинские военные были вынуждены вести ответный огонь из оружия, не запрещенного минскими соглашениями.

01:58. Литовский национальный телеканал LRT в прямом эфире провел второй благотворительный марафон в поддержку Украины, в ходе которого зрители прислали около 82 700 евро. Деньги получит международная волонтерская организация Blue/Yellow, которая помогает пострадавшим от российской агрессии в Донбассе, украинским военным, их семьям и детям.

14 ЯНВАРЯ

20:35. Подразделение украинской ПВО сбило в зоне АТО беспилотник российского производства типа Орлан-10. С начала перемирия (23 декабря 2017 года) это уже третий сбитый БПЛА данного типа, отметили в штабе антитеррористической операции.

20:01. Подконтрольные Кремлю боевики с начала суток 14 января четыре раза обстреляли позиции ВСУ на донецком и луганском направлениях. По информации штаба АТО, при обстрелах террористы применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вблизи Каменки украинских военных обстреливал снайпер, силы АТО в ответ открыли огонь из стрелкового оружия.

19:25. Следственный комитет России с 2014 года по настоящее время открыл 209 уголовных дел, связанных с событиями в Украине, сообщил глава ведомства государства-агрессора Александр Бастрыкин.

16:37. Депутат нелегитимной Госдумы государства-агрессора России Константин Затулин предложил денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной 1997 года в той части, где страны признают территориальные границы друг друга.

11:38. В Донецкой области террористы обстреляли опорный пункт пограничников зенитными установками и гранатометами.

11:17. Боевики террористической организации ДНР обстреляли местного жителя во временно оккупированном Донецке, когда он ехал на своем автомобиле через Путиловский мост.

09:53. Во временно оккупированном Докучаевске Донецкой области появились проукраинские листовки в годовщину трагедии под Волновахой, когда при обстреле боевиками автобуса на блокпосту погибли 12 человек.

08:38. Конфликт в Донбассе едва ли не единственный в мире, где ООН не принимает никакого участия. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил бывший представитель Украины в минской контактной группе, чрезвычайный и полномочный посол Украины Роман Бессмертный.

08:05. Жители временно оккупированного поселка Таловое, который находится в 39 километрах от Луганска, пожаловались наблюдателям ОБСЕ на отсутствие мобильной связи.

07:21. По данным штаба АТО, вторая половина минувших суток, начиная с 15:30, прошла без нарушения режима прекращения огня. Среди украинских военных потерь нет, один боец АТО получил боевую травму

13 ЯНВАРЯ

19:07. Боевики в Донбассе продолжают грубо нарушать договоренности о прекращении огня. Сегодня они применили артиллерию для обстрела позиций сил ВСУ.

16:58. Боевики зачисляют мирное население временно оккупированных территорий в свои ряды для получения дополнительного финансирования, сообщает Главное управление разведки Минобороны.

16:42. На временно оккупированной территории Донбасса один из боевиков ограбил дом местных жителей и ранил женщину из огнестрельного оружия.

15:42. Новый авдеевский газопровод готов к началу испытательных работ, сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

14:54. Второй этап обмена пленными может пройти значительно быстрей, чем в прошлый раз, сказал представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга.

07:07. Подконтрольные Кремлю боевики на фронте продолжают нарушать режим тишины, активно обстреливая позиции сил АТО в темное время суток из запрещенных минскими договоренностями минометов, вооружения БМП и гранатометов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

06:30. За минувшие сутки боевики 10 обстреливали укрепления сил АТО. В половине случае ВСУ были вынуждены открывать ответный огонь. Особую активность террористы проявили в темное времени суток, обстреливая позиций украинских военных из минометов, вооружения БМП и гранатометов. В результате боев не погиб ни один украинский воин, но двое получили ранения.

06:01. За время АТО саперы обезвредили около 178 тыс опасных предметов в Донбассе.

02:32. ОБСЕ обнаружила у боевиков неотведенный "Град" и гаубицы.

00:33. В Литве наложили санкции на 49 "нежелательных" граждан России, обвиненных в нарушениях прав человека и отмывании денег, в рамках закона, известного как Акт Магнитского.

12 ЯНВАРЯ

15:20. В Донбассе началась фаза эскалации: растет количество случаев нарушения перемирия. Об этом на брифинге в Киеве заявил первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

14:50. Официальный представитель канцлера ФРГ Ангелы Меркель отказался рассуждать о допустимости поэтапной отмены санкций ЕС, введенных в отношении России за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов в Донбассе, по мере прогресса в деле реализации минских договоренностей.

14:46. В Украине не идет подготовка операторов американских противотанковых комплексов последнего поколения Javelin.

14:08. Следующую пленарную неделю Верховная Рада начнет с рассмотрения во втором чтении законопроекта Банковой о деоккупации и реинтеграции временно неподконтрольных территорий Донбасса: документ №7163 идет первым в повестке дня парламента на 16 января.

12:51. В Белгородскую область из временно оккупированного Донецка прибыл поезд, на боковой раме которого была закреплена граната Ф-1.

10:36. Боевики ради наживы подрывают тела уничтоженных пророссийских наемников во временно оккупированном Донбассе.

10:30. На контрольном посту "Березовое" на линии разграничения в районе проведения АТО, пограничники Донецкого отряда обнаружили в одной из машин вещи и предметы, имеющие отношение к террористам.

08:35. Во временно оккупированном Луганске после того, как вчера пропала связь мобильного оператора Vodafone Ukraine, приостановил работу и оператор пророссийских наемников Лугаком.

06:50. За минувшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий и четверо получили ранения различной степени тяжести.

02:21. США обвинили Россию в препятствовании деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе, путем запугивания наблюдателей.

01:49. Минфин США работает над введением новых санкций против России и объявят о них в ближайшее время.

00:55. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин провел встречу с кумом из Украины Виктором Медведчуком, который также представляет Украину в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске.

11 ЯНВАРЯ

22:47. В штаб-квартире НАТО состоится фотовыставка об агрессии РФ в Украине.

21:56 Согласно сводке штаба АТО по состоянию на 18:00, соблюдения перемирия по вине российско-оккупационных войск по-прежнему нет. Всего с начала суток вдоль линии разграничения сторон зафиксировано 7 обстрелов укреплений ВСУ, в том числе с использованием крупнокалиберных пулеметов.

16:12. Мобильный оператор Vodafone Ukraine сегодня, 11 января, полностью перестал работать во временно оккупированном Луганске.

15:03. Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин будет удерживать Донбасс, пока он будет ему нужен, считает украинский религиовед, бывший заложник Игорь Козловский.

14:38. Украинский религиовед, бывший заложник боевиков Игорь Козловский считает, что блокада со стороны Украины временно оккупированного Донбасса отталкивает людей.

13:55. Главарь боевиков террористической организации ДНР Александр Захарченко заявил о проведении псевдовыборов в ОРДО осенью 2018 года.

12:10. Представитель Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко озвучила ключевые задачи Украины на переговорах трехсторонней контактной группы в 2018 году.

11:25. Военный инструктор-волонтер Цви Ариэли, который тренировал украинских военных, заявил, что заставить Россию уйти из Донбасса можно двумя путями.

11:19. Львовские десантники превратили в художественный экспонат часть реактивного снаряда от РСЗО Смерч, которыми российско-террористические войска обстреливали позиции сил АТО в Донбассе во время "горячей" фазы войны РФ против Украины.

11:08. Двое из трех погибших за минувшие сутки украинских военнослужащих выполняли боевые задания на донецком направлении, когда подорвались на взрывчатке. Еще один боец АТО погиб в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований.

10:32. Вчера, 10 января, около 21:23 вечера радиоэлектронная разведка украинской армии засекла беспилотник российско-террористических войск, предположительно типа Орлан-10, после чего военные уничтожили цель .

08:51. Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал новые боевые позиции боевиков в 61 километрах от временно оккупированного Луганска.

06:30. За прошлые сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных. Еще трое получили ранения, один - боевую травму.

04:34. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выступил за то, чтобы ЕС начал постепенно отменять санкции против России при условии продолжительного перемирия в Донбассе.

01:50. В июле 2017 года пресс-служба полка "Азов" сама сообщила о поставках гранатометов американского производства PSRL-1. Digital Forensic Research Lab показал удаленную публикацию пресс-службы полка за июль об ознакомлении бойцов с американскими гранатометами PSRL-1.

10 ЯНВАРЯ

23:00. Президент Порошенко и представители Украины в трехсторонней контактной группе определили ключевые задачина 2018 год. Среди приоритетов - выполнение гуманитарного блока и блока по безопасности минских соглашений, требование соблюдать режим тишины, освобождение всех заложников и активный поиск пропавших без вести с участием Красного Креста.

20:11. Подконтрольные Кремлю боевики с начала суток 10 января четыре раза обстреляли позиции ВСУ в Донбассе. По информации штаба АТО, террористы применяли при обстрелах 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы различных видов и крупнокалиберные пулеметы. Один раз украинские военные были вынуждены применить не запрещенное минскими соглашениями оружие для подавления огневой активности кремлевских наемников.

15:48. За почти четыре года войны России против Украины Донбассу нанесен ущерб по меньшей мере на 13 млрд гривень, сообщили в военно-гражданских администрациях Донецкой и Луганской областей.

15:01. 18 января Киев рассчитывает обменяться с главарями террористических организаций ДНР/ЛНР обновленными списками украинских заложников и запрошенных боевиками "соратников". Об этом в интервью каналу 112 Украина рассказала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

14:10. В ОРДЛО в результате конфликта с российскими военнослужащими один боевик был убит, еще один ранен.

12:25. Украинская писательница Оксана Забужко считает, что Донбасс давно начали "отделять" от Украины.

09:55. Пророссийским наемникам Генштаб страны-агрессора РФ приказал замаскировать военную технику в связи с разведполетами американских беспилотников над Донбассом.

07:29. Cпециальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня с 5 на 6 января в Донецкой области.

06:35. В Чехии по меньшей мере одному гражданину предъявили обвинения в участии в войне в Донбассе на стороне незаконных вооруженных формирований.

06:30. За прошлые сутки в зоне АТО получили ранения двое украинских военных. Обстрелы из пехотного вооружения были на луганском направлении. На донецком боевики стреляли из крупнокалиберных пулеметов и 82-мм минометов. Всего было три обстрела.

9 ЯНВАРЯ

18:16. В городе Сватово Луганской области при обыске в доме местной 55-летней жительницы сотрудники СБУ и полиции обнаружили целый арсенал боеприпасов.

16:00. Спецподразделение "Азов" из Нацгвардии не имеет на вооружении противотанковых ракетных комплексов США, которые, по некоторым данным, будут вскоре проданы Украине американским производителем. Об этом заявил пожелавший остаться анонимным чиновник из Генштаба ВСУ.

15:45. Режим работы единственного контрольно-пропускного пункта в Луганской области в Станице будет изменен с завтрашнего дня, 10 января.

13:31. Украинское телерадиовещание в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе и приграничных районах усилит свои позиции после упрощения выдачи временных лицензий для теле- и радиостанций

11:00. Переговоры о развертывании миротворческой миссии в Донбассе провалились из-за неконструктивной позиции государства-агрессора России. Об этом постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

10:44. Во временно оккупированном Перевальске Луганской области несколько человек залили краской мемориальную аллею погибшим воинам-афганцам и уничтоженным в Донбассе боевикам террористической организации ЛНР.

06:30. Со вчерашнего вечера на фронте не зафиксировано ни одного обстрела. Однако, до 19:00 боевики шесть раз нарушали "рождественское перемирие". Российские наемники вели огонь по позициям сил АТО у Новотроицкого из стрелкового оружия, включая снайперское, а также использовали гранатометы. В этом районе ВСУ вынуждены были открыть ответный огонь. В результате обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения.

03:11. Ведущий исследователь проекта BellingCat заявил, что полк Азов, командиром которого является подполковник МВД Андрей Билецкий, имеет на линии фронта в Донбассе произведенное в США оружие.

8 ЯНВАРЯ

23:42. Папа римский Франциск на встрече с послами 183 стран напомнил о продолжающемся конфликте в Донбассе и его жертвах.

20:25. Посол Болгарии при Европейском Союзе сообщил, что председательство Болгарии в ЕС одобрит санкции против РФ.

19:37. В пресс-центре штаба АТО сообщили, что на Луганском направлении гибридные войска РФ более двух часов вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и 120-мм минометов по защитниках Луганского и выпустил в этом районе около полусотни мин. Неподалеку Светлодарска захватчики обстреляли украинских воинов из гранатометов и пулеметов.

На донецком направлении тяжелые минометы калибра 120-мм боевики применили на Приазовье по защитникам Павлополя, а вооружение БМП, гранатометы и пулеметы - вблизи Талаковки. Еще дважды, в обеденное время, оккупанты из стрелкового оружия, включая снайперов, вели огонь по опорным пунктам сил АТО возле Новотроицкого.