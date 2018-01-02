В ГПУ назвали сообщение Эхо Москвы об MH17 "пропагандой России"

Информацию об обнародовании имен подозреваемых в ГПУ назвали попыткой российской пропаганды отвлечь внимание от обвинений в смоленской трагедии

Информация о том, что Международная следственная группа намерена обнародовать имена 120 человек, причастных к катастрофе Boeing MH17, не соответствует действительности. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель генпрокурора Евгений Енин.

"Сообщения в СМИ о якобы намерении обнародовать фамилии мифических 120 человек, причастных к сбиванию малайзийского Boeing МН17, не соответствуют действительности и являются ничем иным, как попыткой российской пропаганды отвлечь внимание от обвинений в смоленской трагедии", - написал Енин.

Правительства Украины и Нидерландов продолжают координировать усилия с целью привлечения "виновных лиц/государств к ответственности за совершение теракта в небе над Донбассом", добавил он.

Ранее российская радиостанция Эхо Москвы, не называя источника такой информации, сообщила, что сегодня, 2 января, власти Нидерландов якобы обнародуют список имен тех, кто причастен, по версии официального следствия, к падению МН17 в Донбассе.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.