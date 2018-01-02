В Украину едет глава МИД ФРГ: обсудит Донбасс и посетит зону АТО

Зигмар Габриэль на переговорах с украинским коллегой Павлом Климкиным в Киеве 3 января обсудит роль Германии в нормандском формате

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в рамках своего рабочего визита в Украину 3-4 января посетит зону АТО в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

Согласно сообщению, завтра в Киеве состоятся переговоры Габриэля и его украинского коллеги Павла Климкина. Отмечается, что ключевым вопросом переговоров станет роль ФРГ, а также Франции, в рамках нормандского формата по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Министры обсудят дальнейшие совместные шаги, направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, а также освобождение украинских политзаключенных, удерживаемых в российских тюрьмах", - отметили в МИД.

Также Климкин и Габриэль обсудят вопросы двустороннего сотрудничества. Во время переговоров планируется подписание двустороннего соглашения о трудовой деятельности членов семей сотрудников диппредставительств и консульских учреждений.

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"Павел Климкин и Зигмар Габриэль также осуществят совместную поездку в Донбасс вблизи линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

В декабре 2017 года Габриэль заявил, что налаживание отношений между США и Россией отвечает интересам Европы.

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