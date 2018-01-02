В Украину едет глава МИД ФРГ: обсудит Донбасс и посетит зону АТО
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в рамках своего рабочего визита в Украину 3-4 января посетит зону АТО в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.
Согласно сообщению, завтра в Киеве состоятся переговоры Габриэля и его украинского коллеги Павла Климкина. Отмечается, что ключевым вопросом переговоров станет роль ФРГ, а также Франции, в рамках нормандского формата по урегулированию ситуации в Донбассе.
"Министры обсудят дальнейшие совместные шаги, направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, а также освобождение украинских политзаключенных, удерживаемых в российских тюрьмах", - отметили в МИД.
Также Климкин и Габриэль обсудят вопросы двустороннего сотрудничества. Во время переговоров планируется подписание двустороннего соглашения о трудовой деятельности членов семей сотрудников диппредставительств и консульских учреждений.
Читайте также: ЕС может сотрудничать с Киевом как с Британией после Brexit - ФРГ
"Павел Климкин и Зигмар Габриэль также осуществят совместную поездку в Донбасс вблизи линии соприкосновения", - говорится в сообщении.
В декабре 2017 года Габриэль заявил, что налаживание отношений между США и Россией отвечает интересам Европы.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
30.12.17
09:00
-
18:09
-
17:16
-
16:58
-
16:12
Новости партнеров
- 71330
- 46276
- 44264
- 39351
- 25517