В США отреагировали на убийство Ноздровской
В посольстве США в Украине ошеломлены убийством правозащитницы Ирины Ноздровской и надеются на наказание виновных. Об этом говорится в Twitter посольства.
"Ошеломлены и расстроены убийством правозащитницы Ирины Ноздровской. Выражаем наши глубокие соболезнования близким и родственникам. Виновные должны быть привлечены к ответственности ", - говорится в сообщении.
1 января сообщалось, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала несколько дней назад.
По данному факту открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство". По информации Вышгородского отдела полиции, связь с Ноздровской оборвалась 29 декабря 2017 года, 30 декабря она была объявлена в розыск.
Ноздровская долгое время добивалась в суде реального наказания для Дмитрия Россошанского - племянника главы Вышгородского райсуда, который в сентябре 2015 года на автомобиле, будучи в состоянии наркотического опьянения, сбил насмерть ее сестру. В итоге в июне 2017-го виновника ДТП приговорили к семи годам тюрьмы. А 27 декабря апелляционный суд отказался освободить Россошанского по амнистии и отправил дело в первую инстанцию.
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