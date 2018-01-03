Украина надеется на расширение санкций Канады против РФ - посол

Посол Украины в Канаде рассчитывает, что будут приняты новые решения о санкциях против россиян, которые причастны к преследованию украинцев

Украина надеется на расширение санкций Канады против нарушителей прав человека из России. Об этом сказал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, передает Укринформ.



Первые 30 граждан РФ уже попали под персональные санкции, согласно "акту Магнитского".



"Мы надеемся, что в будущем сможем в полной мере применить этот закон и против тех россиян, которые преследуют украинцев в Крыму, в Донбассе и на территории РФ", - добавил Шевченко.



В ноябре 2017 года Канада впервые применила "акт Магнитского" и ввела санкции против 30 россиян, которые подозреваются в причастности к нарушению прав человека. Их имущество и деньги на территории Канады заморозили, а им самим запретили въезд в страну.



В ответ Россия заявила о контрсанкциях, но до сих пор не сообщила, на кого они распространяются.



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