USD:  27.76  28.18   EUR:  32.94  33.70  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Украина надеется на расширение санкций Канады против РФ - посол

03.01.2018 03:40
Посол Украины в Канаде рассчитывает, что будут приняты новые решения о санкциях против россиян, которые причастны к преследованию украинцев
Украина надеется на расширение санкций Канады против РФ - посол
Андрей Шевченко

Украина надеется на расширение санкций Канады против нарушителей прав человека из России. Об этом сказал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, передает Укринформ.

Первые 30 граждан РФ уже попали под персональные санкции, согласно "акту Магнитского".

"Мы надеемся, что в будущем сможем в полной мере применить этот закон и против тех россиян, которые преследуют украинцев в Крыму, в Донбассе и на территории РФ", - добавил Шевченко.

В ноябре 2017 года Канада впервые применила "акт Магнитского" и ввела санкции против 30 россиян, которые подозреваются в причастности к нарушению прав человека. Их имущество и деньги на территории Канады заморозили, а им самим запретили въезд в страну.

В ответ Россия заявила о контрсанкциях, но до сих пор не сообщила, на кого они распространяются.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- cамые яркие фото дня в Instagram

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 