В обронной помощи США нет коррупционных схем - Чалый

Посол США в Украине сказал, что коррупция в оборонной сфере Украины не больше, чем в любой другой

В военной помощи Соединенных Штатов Украине не может быть коррупции, поскольку США передают только технику, а не деньги. Об этом сказал посол Украины в США Валерий Чалый в интервью Голосу Америки.



"У меня есть достоверные данные, что коррупция в оборонной сфере Украины не больше, чем в других сферах. (...) [Коррупция], конечно, есть в сфере поставок внутри страны, и система Prozorro, которую ввели именно в министерстве обороны - это хороший сигнал. Думаю, тут не только о коррупции речь, а о реформировании сектора безопасности. Это главное - эффективность", - сказал Чалый.



Чалый отметил, что США сокращают помощь другим странам, и при этом Украина получает 50% всей предоставляемой помощи.

21 декабря администрация президента США Дональда Трампа одобрила первые коммерческие поставки летального оборонительного оружия Украине. Госдеп одобрил коммерческую лицензию, которая разрешает экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и комплектующих на сумму $41,5 млн.



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