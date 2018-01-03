Марчук о введении миротворцев в Донбасс: Не вижу перспективы

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук прокомментировал возможность введения миротворцев ООН в Донбасс

Перспектив введения в ближайшее время миротворческого контингента ООН в Донбассе пока нет. Об этом в эфире 5 канала заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук.

"Откровенно говоря, у меня небольшая надежда, что удастся в ближайшее время с миротворческим контингентом что-то решить положительное. Я, к большому сожалению, не вижу в ближайшее время перспективы… Хотя это не означает, что этот вопрос не нужно продвигать, и президент Порошенко правильно сделал, что поднял его на Генассамблее ООН ", - сказал Марчук.

По его словам, для ситуации в Донбассе могут подходить два вида миротворческих операций ООН - это по поддержанию мира и принуждению к миру.

"И последнее предусматривает применение оружия самыми миротворческими контингентами в отношении нарушителей мира или тех, кто нападает на миротворцев", - уточнил Марчук.

Он добавил, что в мировой практике миротворческие миссии ООН способствовали эффективному решению конфликтов, где шла именно гражданская война.

18 декабря Марчук заявлял, что для решения конфликта в Донбассе придется привыкать к такому слову, как "компромисс".

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