Марчук о введении миротворцев в Донбасс: Не вижу перспективы
Перспектив введения в ближайшее время миротворческого контингента ООН в Донбассе пока нет. Об этом в эфире 5 канала заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук.
"Откровенно говоря, у меня небольшая надежда, что удастся в ближайшее время с миротворческим контингентом что-то решить положительное. Я, к большому сожалению, не вижу в ближайшее время перспективы… Хотя это не означает, что этот вопрос не нужно продвигать, и президент Порошенко правильно сделал, что поднял его на Генассамблее ООН ", - сказал Марчук.
По его словам, для ситуации в Донбассе могут подходить два вида миротворческих операций ООН - это по поддержанию мира и принуждению к миру.
"И последнее предусматривает применение оружия самыми миротворческими контингентами в отношении нарушителей мира или тех, кто нападает на миротворцев", - уточнил Марчук.
Он добавил, что в мировой практике миротворческие миссии ООН способствовали эффективному решению конфликтов, где шла именно гражданская война.
18 декабря Марчук заявлял, что для решения конфликта в Донбассе придется привыкать к такому слову, как "компромисс".
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