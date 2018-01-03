Тука: Все освобожденные заложники проходят спецпроверку в СБУ

Заместитель министра Георгий Тука отметил, что из плена террористов в Донбассе 27 декабря 2017 года были освобождены 26 гражданских лиц

Все украинские заложники, которые были освобождены 27 декабря, проходят специальную проверку в Службе безопасности Украины. Об этом в эфире 112.Украина заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Все абсолютно без исключения проходят специальную проверку в Службе безопасности Украины. Люди абсолютно нормально к этому относятся . Есть, это уже не тайна, и среди военнослужащих, и среди гражданских люди, к которым есть ряд вопросов у наших правоохранителей. Я в этом не вижу никакого большого греха: людей освободили, и они должны отвечать, как и все остальные граждане перед законом Украины", - отметил Тука.

Отвечая на вопрос, к какой именно категории лиц возникли вопросы у сотрудников СБУ, Тука сказал, что это некоторые военные, которые самовольно оставили место воинской части.

"Есть люди, которых подозревают в более тяжких преступлениях, потому что у некоторых есть подозрения относительно передачи определенной информации противнику. Относительно гражданских, то есть люди, которых подозревают в мошенничестве, финансировании терроризма и также в передаче информации", - добавил Тука.

По его словам, из плена боевиков были освобождены 26 гражданских лиц, которые до этого проживали на временно оккупированной территории Донбасса.

Замминистра предположил, что следующий обмен украинских заложников может состояться в январе-феврале 2018 года.

2 января 2018 года Тука заявлял, что освобожденные экс-заложники боевиков благодаря волонтерам обеспечены всем необходимым.

29 декабря сообщалось, что уголовные дела по факту дезертирства открыли против 14 из 73 освобожденных 27 декабря заложников из территории временно оккупированного Донбасса.

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