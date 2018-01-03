Запад не забыл о войне в Украине - глава МИД Германии

Визит Зигмара Габриэля в Украину, по его словам, это сигнал - "мы не бросаем вас, для нас этот конфликт не является ни замороженным, ни забытым"

Ни Запад в целом, ни Германия в частности не "забыли" о войне на востоке Украины. Об этом заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль перед отлетом в Украину, где сегодня и завтра у него запланированы встречи с руководством страны в Киеве и зоне АТО, пишет Укринформ.

"Поездкой в Киев и в Мариуполь хотим показать людям в Украине: мы не бросаем вас, для нас этот конфликт не является ни замороженным, ни забытым, но очень актуальным и пожароопасным", - сказал министр иностранных дел.

Габриэль назвал "вселяющими надежду знаками" возвращение украинских заложников, достижение договоренности об очередном шатком перемирии на праздники.

"Так и должно продолжаться", - считает он.

Глава МИД ФРГ заверил, что западные партнеры, в том числе Германия, "будут предпринимать все усилия для того, чтобы урегулировать кризис", найти решение, которое принесет мир в регион.

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В сентябре 2017 года глава МИД ФРГ предложил ослабить или снять санкции ЕС против России еще до того, как та выполнит минские договоренности. Он также "очень рад" тому, что российский президент Владимир Путин "сказал, что продолжит переговоры о требованиях (по миротворческой миссии в Донбассе, - ред.), которые в прошлом Россия отвергала".

В декабре Габриэль заявил, что налаживание отношений между США и Россией отвечает интересам Европы.

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