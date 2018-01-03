НАПК о нарушениях в отчетах партий: Неполные данные и взносы

Среди политических сил, в отчетах которых были выявлены нарушения, фигурируют ВО Свобода и партия Михаила Саакашвили

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции утвердило заключения о результатах анализа 275 отчетов политпартий за третий квартал 2017 года, в которых, в частности, перечислены выявленные нарушения. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Как отмечают в антикоррупционном органе, 13 партий не подали информацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера от каждой местной организации, которая получила статус юрлица.

Такие нарушения были допущены СДПУ(о), Либерально-демократической партией, партией Социалисты, Украинской народной партией, Христианско-демократическим союзом, Крестьянской партией, Народной партией "Дети войны", Народно-трудовым союзом, Молодежной партией, Партией защитников Отечества, Демократической альтернативой, Славянской партией, партией Право и справедливость.

Еще шесть политсил нарушили срок подачи отчета. Речь идет о партиях Мы украинцы, Республика, Сила права, Адвокат, Социально-политический союз "Интеллектуальная инициатива" и Лейбористской партии.

Согласно сообщению НАПК, нарушения порядка предоставления или получения взноса в поддержку партии зафиксированы в отчетах ВО Свобода, ВО Черкащани, партий Рух нових сил Михаила Саакашвили, Розумна сила, Аграрной партии и УКРОП.

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Также отмечается, что Блок Дарта Вейдера и ЧП Украинская правда не предоставили информацию и документы по письменному запросу Нацагентства.

"Выявленные нарушения влекут за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 188-46 (невыполнение законных требований (предписаний) НАПК - ред.), 212-21 (нарушение порядка подачи отчета партии - ред.) и 212-15 КУоАП (нарушение порядка предоставления или получения взноса в поддержку партии - ред.)", - говорится в сообщении.

В НАПК добавили, что в отчетах 13 партий зафиксирована неполнота отраженной информации о правовых основаниях пользования объектами недвижимости.

21 декабря 2017 года Конституционный суд отменил так называемый закон о партийной диктатуре, запретив исключать кандидатов в народные депутаты из избирательного списка после того, как выборы состоялись.

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