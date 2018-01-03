Назначено заседание суда по иску НАПК к Соломатиной

Судебное разбирательство назначено на 12 апреля 2018 г

Голосеевский райсуд открыл производство о защите деловой репутации по иску НАПК к главе департамента финконтроля этого ведомства Анне Соломатиной, которая ранее выступила с рядом сенсационных обвинений в адрес руководства агентства. Соответствующая информация опубликована на сайте суда.

Судебное разбирательство назначено на 12 апреля 2018 г, на 16:00.

Сообщается, что иск подан 21 ноября.

Дело будет рассматривать судья Александра Колдина.

21 ноября Шевченковский райсуд города Киева не принял иск НАПК против Соломатиной.

14 ноября 2017 года глава департамента финансового контроля НАПК Анна Соломатина на брифинге заявила, что в агентстве якобы фальсифицируют результаты проверок деклараций для покрывания лояльных к власти чиновников, расправы над неугодными, а также с целью личного обогащения. Она заявила, что это происходит по указанию главы НАПК Натальи Корчак.

НАБУ начало досудебное расследование возможного получения взяток должностными лицами НАПК и других органов власти, а на Банковой отвергли все обвинения в их адрес.

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